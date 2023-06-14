Uluslararası 555 şirket Rusya'da kaldı Rusya, Ukrayna ile girdiği savaşın sonunda yaptırımların etkisinde kaldı. Uluslararası şirketlerin bir kısmı Rusya pazarından çekildi ve ülkeyi terk etti.

AA

Ukrayna ile sıcak savaşa girmesinin ardından Avrupalı ülkelerin ve ABD'nin uyguladığı ekonomi yaptırımlarla ekonomisi sarsılan Rusya'dan uluslararası şirket göçü devam ediyor.

Uluslararası 1.500'ü aşkın şirketin yaklaşık üçte ikisi, Rusya'da faaliyetlerini durdurdu.

Bu arada yayınlanan verilere göre, Rusya'da kalan ilk 100 Batılı şirketin 2022'deki kârları 2021'e göre yüzde 54 artarak 1,1 trilyon rubleye yani 13,2 milyar dolara ulaştı.

Uluslararası 555 şirket Rusya'dan göçte tereddüt yaşıyor

Uluslararası 555 şirket, Rusya'da kısmen veya normal şekilde ülkede faaliyetlerini tereddüt içinde sürdürüyor.

Bu şirketlerin çoğunluğu 128 sayısı ile ABD şirketler oldu.

Faaliyetlerini sürdüren ya da askıya alanların oranı:

Şirketler sınıflandırıldı

Yale Yönetim Okulu İcra Liderliği Enstitüsü’nün veri tabanında, “ülkeden tamamen çıkanlar”, “Rusya’daki faaliyetlerini geçici olarak durdurmasına veya askıya almasına rağmen ülkeye geri dönüş kapısını açık bırakanlar” gibi sınıflandırmalar yapıldı.

Buna göre, Rusya’dan tamamen çıkanların olduğu kategoride 525 şirket, faaliyetlerini geçici durduran veya askıya alanları oluşturan kategoride 503 şirket, bazı iş kollarını sürdürenlerin olduğu kategoride 151 şirket, zaman satın alanları oluşturan kategoride 177 şirket ve işlerine normal şekilde devam eden kategoride ise 227 şirket bulunuyor.

Almanya’dan 28, ABD’den 26, Fransa’dan 25, İtalya’dan 12, Avusturya’dan 8, İngiltere’den 5, İspanya’dan 5 ve İsviçre’den 3 şirket, Batılı ülkelerin yaptırımlarına rağmen Rusya’da her zamanki gibi işlerine devam ediyor.

Rusya’da geleceğe yönelik büyüme planlarını erteleyerek “zaman satın alanlar” arasında ise ABD’den 46, Almanya’dan 20, Fransa’dan 12, İtalya’dan 9, Avusturya’dan 7, İngiltere ve İsviçre’den 9’ar şirket bulunuyor.

56 ABD’li, 19 Alman, 10 İsviçreli, 6 Fransız, 5 İtalyan, 4 İngiliz ve 2 Avusturyalı şirket ise Rusya’da bazı iş kollarını sürdürmeye devam edenler arasında yer alıyor.

Kârlılık

Rus basınında yer alan haberlere göre, Rusya’da kalan ilk 100 Batılı şirketin 2022’deki kârları 2021’e göre yüzde 54 artarak 1,1 trilyon rubleye (13,2 milyar dolar) ulaştı. Söz konusu şirketler, 2022’de yaklaşık 288 milyar ruble (3,5 milyar dolar) kurumlar vergisi ödedi.

Geçen yıl büyük kârlar elde eden şirketler arasında Fransız enerji şirketi Total Energies, Avusturyalı Raiffeisen Bank ve İngiliz petrol şirketi BP yer alıyor.

Hindistan’dan 13 şirket Rusya’da faaliyetlerine her zamanki gibi devam ederken, merkezi Hindistan’da bulunan 2 şirket “zaman satın alanlar” listesinde yer alıyor ve bir şirket de iş kolunun bir kısmını sürdürüyor.

Rusya’da normal şekilde işlerine devam eden 13 Japon şirket bulunuyor.