Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan petrol fiyatlarında artış uyarısı Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararının petrol piyasalarında yılın ikinci yarısında beklenen dengesizliği artırarak fiyatlardaki artış olasılığını yükselttiğini ifade etti.

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Petrol üretimini kısarak fiyatları artırmaya çalışan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ülkelerinin 4 Haziran'da Avusturya'nın başkenti yaptığı ve 7 saat süren toplantıdaydı.

Dünya basınına yansıyan haberlere göre OPEC+ üyeleri üretim kesintilerini sürdürme konusunda anlaşırken toplantı sonrası Suudi Arabistan, 10 milyon varil olan günlük üretimin temmuz ayında 9 milyona indireceğini açıkladı.

Günlük 1 milyon varillik kesinti haberinin ardından petrol fiyatları yükselişe geçti.

"Fiyatlarda yükseliş olasılığın çok daha fazla arttığını düşünüyorum"

İstanbul'da düzenlenen IATA 79. Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen oturumda CNN sunucusu ve muhabiri Richard Quest'in sorularını yanıtlayan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, OPEC+ toplantısından çıkan üretim kesintisi kararını değerlendirerek, "Söz konusu toplantı öncesinde bile bu yılın ikinci yarısında piyasalarda bir daralma yaşanacağını ve bunun da petrol fiyatlarında artışa neden olabileceğini düşünüyorduk. Dünkü kararla bu olasılığın çok daha fazla arttığını düşünüyorum" diye konuştu.

Birol, Çin'deki ekonomik büyümenin küresel petrol piyasalarındaki etkisine dikkati çekerek, "Bu yıl küresel petrol talebi günlük yaklaşık 2 milyon varil artacak ve bu artışın yüzde 60'ı yalnızca Çin'den gelecek. Çin ekonomisi beklendiği gibi yüzde 5 büyüme değil de daha fazla büyüme kaydederse talep daha da artacaktır. Tam tersi durumda talep artışı daha zayıf kalacaktır. Yani Çin, küresel petrol piyasalarındaki ana belirsizlik" değerlendirmesinde bulundu.

"Söz konusu karar fiyatları yukarı çekebilir"

Kovid-19 salgını sonrasında küresel petrol talebinde yaşanan güçlü toparlanma nedeniyle petrol piyasalarında yılın ikinci yarısında arz-talep dengesizliğinin beklendiğini ifade eden Birol, OPEC+ grubunun söz konusu kararının ise fiyatları daha da yukarı çekebilecek başka bir faktör olduğunu anlattı.

Birol, küresel ekonominin büyümeye devam etmesi için petrol piyasalarındaki tüm aktörlerin doğru adım atması gerektiğini belirterek, "Hindistan gibi gelişmekte olan, Afrika ülkeleri gibi petrol ithal eden ülkeler yüksek petrol fiyatlarından en çok zarar görecek ülkeler olacaktır" dedi.