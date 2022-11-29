Uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin büyüme tahminlerini artırdı

Türkiye Ekonomi Modeli, politikasını düşük faiz, yüksek üretim, ihracat ve istihdam üzerinde yapılandırarak büyümeyi öncelemişti. Uluslararası kuruluşlar da tahminleri ile büyüme hedefini teyit etti.

Türkiye, büyümeyi önceleyen ekonomik politikalarının sonucu olarak gelen verilerin ışığında hedefine doğru adım adım yol alıyor. Uluslararası kurumlar da tahminleri ile büyüme öngörülerini destekliyor.

Türkiye'nin Temmuz-Eylül 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) rakamı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın saat 10.00'da açıklanacak.

Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 ve ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetmişti. Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları ise yarın duyurulacak.

Yapılan anketlerin sonucuna göre ekonomistler, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 ve 2022 yılının tamamında ise yüzde 5,2 büyümesi beklentisini taşıyor.

Uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin ekonomisinin büyümesini bekliyor

Bu arada kredi derecelendirme kurumundan dünyanın en önemli ekonomik topluluklarına kadar toplam 8 uluslararası kuruluşun tümü de Türkiye'nin yıl sonu büyümesine dair tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Türkiye'nin büyüme beklentisi yükseliyor

Kurumlar ve Türkiye için artırdıkları büyüme beklentileri:

IMF: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 5'e çıkarttı.

S&P: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 5,2'ye çıkarttı.

Fitch Ratings: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 4,5'tan yüzde 5,2'ye çıkarttı.

Moody's: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e çıkarttı.

EBRD: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 4,5'e çıkarttı.

OECD: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3,7'den yüzde 5,4'e çıkarttı.

Goldman Sachs: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3,5 ten yüzde 5,5'e çıkarttı.

Dünya Bankası: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2,3'ten yüzde 4,7'ye çıkarttı.



