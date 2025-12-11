UNESCO'nun yeni kültürel mirası: Antep işi nakış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antep İşi Nakışı'nın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Ersoy, "Antep İşi Nakışı UNESCO Listesi'nde. Antep İşi Nakışı, Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen 20. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi.” bilgisini verdi.

"UNESCO LİSTESİNDEKİ MİRAS SAYISI 32'YE YÜKSELDİ"

Böylece Türkiye’nin UNESCO listelerindeki yaşayan miras unsuru sayısının 32’ye yükseldiğini belirten Ersoy, "Ülkemiz dünyada en çok kültürel unsur kaydettiren ikinci ülke konumunu daha da güçlendirdi.” diyerek şu açıklamayı yaptı:

Asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılan, beyaz kumaş üzerine beyaz iplikle yapılan Antep İşi Nakışı, hem zarif işçiliği hem de bölgedeki kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımına sunduğu katkıyla öne çıkan önemli bir değerimizdir.

GAZİANTEP'E TEŞEKKÜR