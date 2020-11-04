Üretici balığını 'Türk somonu' ismi ile ihraç etmek istiyor

Su ürünleri ihracatında nasıl diğer ülkeler kendi balıklarını "Norveç somonu", "Şili somonu", "Peru somonu" diye pazarlıyorsa bizim üreticimiz de balıklarını "Türk somonu" ismiyle pazarlamak istiyor.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği (SUYMERBİR) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sermed, Türkiye'nin balık tüketme alışkanlığının düşük olduğunu için üretim fazlası olduğunu ve Türkiye'de üretilen balıkların ihraç edilebilir seviyeye geldiğini ifade etti.

Sermed, Türkiye'de üretilen ve ihraç edilen somonların ticari isminin "Türk somunu" olarak adlandırılması için çalışma başlatıldığını aktardı.

İHRACAT HEDEFİ SU ÜRÜNLERİ İHRACATINI 2 MİLYAR DOLARA ÇIKARTMAK

Sermed, su ürünleri ihracatının 2020 itibarıyla 1 milyar doları geçtiğini, 2023 hedefinin bu ihracat rakamını 2 milyar dolara çıkartmak olduğunu söyledi.

Sermed, balık üretimiyle ilgili de şunları kaydetti:

"Özellikle sıcak denizlerimizde Akdeniz ve Ege'de çupra, levrek üretimi var. Karadeniz’de de levrek üretimi var ama somon üretimi sadece Karadeniz'de var. İç sularda, akarsularda ve barajlarda alabalık üretimimiz var. Yurt dışına bütün balıklarımız satılıyor ama somon daha ön planda. Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur; İç Anadolu’da Kayseri, Elazığ ve Sivas ciddi miktarlarda alabalık ve somon üretiyor. Kahramanmaraş, Rize, Denizli, Muğla ve İzmir gibi şehirlerden de balık ihraç ediliyor."

"İÇ SULARDA ÜRETTİĞİMİZ BÜYÜK ALABALIĞA 'TÜRK SOMONU' İSMİNİ VERECEĞİZ"

Yaklaşık on yıl önce balık ihracatının 250-300 milyon dolar gibi çok düşük seviyelerde olduğuna değinen Sermed, bu rakamı daha yukarılara taşımaya devam edeceklerini dile getirdi.

Türk insanın çalışkan ve üretken olduğunu anlatan Sermed, şöyle devam etti:

"Türkiye, balık çeşitliliği açısından zengin bir ülke, üç tarafımız denizlerle çevrili. İç kesimlerde de sayamayacağımız kadar tatlı su balıklarımız var. Denizlerimizde de aynı şekilde ama özellikle Karadeniz’de hamsi, lüfer, palamut var. İç sularda ürettiğimiz büyük alabalığa 'Türk somonu' ismini vereceğiz inşallah. Bu yönde çalışıyoruz. Ticari isim olarak biz bu balığa 'Türk somonu' ismini verip, öyle ihracat yapmak istiyoruz. Norveç 'Norveç somonu' dedi, Şili 'Şili somonu' dedi, Peru 'Peru somonu' dedi, biz de 'Türk somonu' demek istiyoruz. Çok kısa zamanda birkaç aya bu isim konusunu neticelendireceğiz."

TÜRKİYE ALABALIK ÜRETİMİNDE AVRUPA BİRİNCİSİ

Sermed, Türkiye'nin çupra ve levrek üretiminde Avrupa ikincisi, alabalıkta ise dünya ikincisi, Avrupa birincisi olduğunu sözlerine ekledi.