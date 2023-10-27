Üretici memnun! Sakarya'da üzüm hasadı başladı Tarım kenti Samsun'da üzüm hasadı başladı. Üreticiler hasadın iyi başladığını ancak fiyatlarda düşüş yaşandığını belirtiyor.

AA

Sakarya'da mikroklima iklimi sayesinde birçok meyve ve sebze yetişiyor.

İlçede 25 bin dekar alanda üzüm yetiştiren çiftçilerin hasat mesaisi devam ediyor.

Şehir, bu zamanlarda üzüm çeşitlerindeki hasat hareketliliği yaşıyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hasadı yapılan üzüm çevre illerde sofralara ulaştırılıyor.

Meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede "Sinan bey karası", "Trakya ilkeren", "michele palieri", "alphonse lavellee", "kartal", "Yalova incisi", "victoria", "ata sarısı", "red globe", "müşküle" ve "Değirmendere karası" türlerinde üzüm yetiştiriliyor.

"Son günlerde fiyatlarda düşüş yaşandı"

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, bu sene üzüm hasadının iyi başladığını, son günlerde fiyatlarda düşüş yaşandığını söyledi.

"25 bin dekar alanda yıllık 45 bin ton civarında üzüm yetişiyor"

Bölgede yetiştirilen üzümlerin İstanbul başta olmak üzere Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki illere gönderildiğini anlatan Ulukaya, şöyle konuştu:

Üzüm fiyatlarımızdan üreticilerimiz bu yıl oldukça memnun ama rekoltede biraz sıkıntımız var. Baharda yaşanan don ve aşırı yağmurlar nedeniyle üzümler hastalığa yakalandı. 25 bin dekar alanda yıllık 45 bin ton civarında üzüm yetiştirmekteyiz.

"Hasat, aralık ayına kadar devam ediyor"

Üzümde ilk hasadın temmuzun son haftalarında başladığını, hava şartlarına göre aralık ayının başına kadar devam ettiğini aktaran Ulukaya, şunları kaydetti:

İlk hasat başladığında 30-35 lira olan üzümün kilogram fiyatı 15-16 liraya kadar geriledi. Bu sene çiftçimizin yüzü güldü diyebiliriz. Üzüm yetiştiren çiftçilerimiz gerçekten bu sene memnun, fiyatlarımız iyi. Kilogramı ortalama 25 lira civarında gitti. Pamukova'ya 'küçük Çukurova' diyebiliriz. Şu anda hemen hemen her şey yetişmeye başladı. Son yıllarda bahçelerimizde limon, mandalina da yetiştirmeye başladık.

"Üretici memnun"

Tüccar Sabahattin Akçelik de bu yıl sezonun hızlı başladığını ancak şu an piyasanın durgun olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Rekolte düşük, fiyatlar iyi başladı ama şu an düşük. Üretici memnun. Ancak toptan alana, 20-25 liradan aldığı üzüm şu an 15-20 lira. Yani bu sene biraz zahmet çeker ama üretici memnun.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)