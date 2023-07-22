Üreticisi fındığın kilo fiyatının 96 liraya çıkartılmasını bekliyor Üreticilerin, hasat yaklaşırken fındığın kilosunun 60 liradan, 3,5 dolar karşılığı olan 96 liraya çıkartılması talebi var.

İHA

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde serbest piyasada oluşan fındık fiyatları uzun zamandır bu yana 60 liraya sabitlendi.

Üreticiler ise, birbir zahmetle topladıkları fındığın fiyatının, 2023 yılında 90 liranın üzerine çıkmasını bekliyor.

Geçen yıl hasat başladıktan sonra fındık alım fiyatı sezon sonrası serbest piyasada 60 liraya kadar yükseldi.

Üreticiler ise maliyetin 45 liraya kadar çıktığını belirterek, açıklamanın bu yıl erkene çekilmesinden memnun olduklarını ve iyi bir fiyat açıklanacağına inandıklarını dile getirdi.

2 hafta sonra yeni sezon mahsulleri hasat edilecek

Fındık üreticileri yaklaşık 2 hafta sonra yeni sezon mahsullerini hasat etmeye ve sonrasında da pazara çıkarmaya başlayacak.

Fındığın maliyeti: 45 lira

Konuyla ilgili konuşan Alaplı Ziraat Oda Başkanı Şeref Türkoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Fındıkta bir maliyeti var. Rekolte sebebi ile 45 lira gibi bir maliyet tahmin ediliyor. Bu maliyetin karşısında bir fiyatın oluşması bekleniyor. Biz afaki bir fiyat istemiyoruz. Bu sene fiyat beklentimiz ise, 3,5 doların karşılığı olan Türk Lirası. Bugünkü kura göre beklentimiz 96 lira bir fiyatın oluşması kamuoyunu rahatlatacaktır. Türkiye fındığını yüzde 80’i ihraç ederek satışı dolar üzerinden yapılıyor. Beklentimiz 3,5 dolar değer üzerindedir. Bu çerçevede en azından 90 ile 100 lira bandında olması. Üreticimiz açısından bu fiyatın altında fiyatın açıklanması halinde, üreticimizin ciddi anlamda mağdur olacağını düşünüyorum.

Şu anda fındığın kilosu üreticide 60 lira

Alaplı’da 22 Temmuz Cumartesi günü serbest piyasada 50 randıman levant kalite kabuklu fındık 60 liradan işlem görüyor.