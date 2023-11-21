Üretilebilecek toplam Bitcoin’in yüzde 93’ü üretildi Bitcoin'in üretimi sınırlı. Kripto para biriminin 21 milyon üretileceği hesaplandı. Veriler bugüne kadar Bitcoin'in yüzde 93'ünün üretildiğini gösteriyor.

DHA

Uluslararası portallarda yer alan veriler, kasım ayı ortası itibarıyla 19,54 milyonu aşkın Bitcoin'in üretildiğini gösterdi.

Böylece limitli bir arza sahip olan ve madenciliği kapsamında yalnızca 21 milyon adet üretilebileceği tahmin edilen Bitcoin’in toplam arzının yüzde 93’ü üretildi.

Doğası gereği limitli arzıyla tanınan Bitcoin'in geleceğine ilişkin veriler, toplam arzın yüzde 93'ünün gerçekleştirildiğini gösterdi.

Üretilebilecek yalnızca 1,49 milyon Bitcoin kaldığı öngörülürken, bugüne kadar üretilen toplam Bitcoin sayısı 19,54 milyonu aştı.

1,49 milyon adet Bitcoin daha üretilecek

Toplam arzın 21 milyonla kısıtlı olduğu düşünüldüğünde, geriye yalnızca 1,49 milyon adet Bitcoin'in madencilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarılabileceği tespit edildi.

Bitcoin'in nadir olduğunu ortaya koyan rakamlar

Uzmanlar, toplam arza yaklaşık her 10 dakikada bir yeni Bitcoin’lerin eklendiğini belirtiyor.

2022 tahminlerine göre de dünyada yaklaşık 60 milyon milyoner var.

Mevcut Bitcoin arzı bu kişiler arasında eşit olarak paylaştırıldığında, her milyonere yalnızca 0,35 Bitcoin düşüyor.

Üretilmiş toplam Bitcoin’in yaklaşık 6 milyon adetinin, dijital cüzdan şifresinin unutulması gibi sebeplerle geri döndürülemez şekilde kaybolduğu düşünüldüğünde, bu ortalama 0,25’lere kadar geriliyor.

Bu durum, Bitcoin’in halihazırda ne kadar nadir ve değerli olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, bu denli nadir oluşu düşünüldüğünde günün birinde 0,1 Bitcoin’in dahi servet sayılabileceğini söylüyor.

Son Bitcoin üretimi 2140'ta

Bu hesaplamalar son Bitcoin üretiminin 2140 yılında gerçekleştirileceğini öngörse de Bitcoin’in ağ genelindeki yuvarlama algoritmaları sebebiyle hiçbir zaman 21 milyon arza ulaşmasının mümkün olmadığı da düşünülüyor.

Bitcoin bugün itibarıyla 36 bin 793 dolardan işlem görüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)