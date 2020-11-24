Üretim artınca maske fiyatı İzmit'te, 10 liraya düştü

Koronavirüs salgını ilk belirdiği zaman kolonya ve cerrahi maske fiyatları artmış ve kamu kurumları fahiş rakamlarla etkin mücadele içine girmişti.

İzmit'te, koronavirüs vakalarının ilk zamanlarında az bulunması nedeniyle orantısız bir artış yaşanarak 50 tanesi 100 liraya kadar satılan cerrahi maskenin fiyatı, artan üretimle birlikte 10 liraya kadar düştü.

Pandemi öncesinde 6-7 lira seviyesinde olan 50'li kutu cerrahi maske fiyatları salgının başladığı günlerde 100 liraya kadar yükseldi ve maske bulanamadı.

Aradan geçen süre içinde, maske üreticisi sayısında yaşanan artışla birlikte maske fiyatları giderek gerilemeye başladı. İzmit'te 50’li kutu maske 10 lira seviyesine düştü.

“MASKE BULUNMADIĞI İÇİN FİYAT YÜKSELDİ”

Koronavirüs salgını başladığında fiyatların bir anda yükseldiğini söyleyen esnaf Sadettin Durgut, "Pandemi öncesinde 50 tane maskeyi 6,5-7 lira fiyatlarından satıyorduk. Pandemiden sonra 100 lira, 150 lira, 200 lira gibi fiyatlara çıktı. Bulunmadığı için fiyat yükseldi. O dönemde biz de satamadık. Yoktu bizde. Şu anda bollaştığı için biz de 9,90 liradan satıyoruz. Şu anda vatandaşlar bu durumdan faydalanıyor. Daha uyguna alıyorlar. Şaşıranlar oluyor." dedi.

“BÜYÜK FİRMALARIN İŞE GİRMESİ FİYATLARI OLDUKÇA DÜŞÜRDÜ”

Üretici firmaların artmasının fiyatları düşürdüğünü söyleyen Durgut, "Pandemi öncesinde fiyatlar daha düşüktü. Kutular 6.5-7 lira civarındaydı. Pandemi sonrasında hammaddede yaşanan sıkıntıdan dolayı fiyatlar bir anda çok uçtu. Tanesi 5 liraya kadar satıldı. Kutular 100, 200 liraya kadar çıktı. Bunun sebebi de üretici firmaların ham madde bulamamasıydı. Malzemeyi bulan firmalar da bu işten biraz faydalandılar diyebiliriz.

FIRSATÇILIK YAPILDI

Fırsatçılık yaptılar. Ama son dönemde ham maddeye ulaşan firmaların artması, bu işi yapan firmaların artması, büyük firmaların bu işe girmesi fiyatları oldukça düşürdü. Şu anda kutusu 10 liraya kadar düştü." diye konuştu.