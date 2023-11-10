Üretim düşünce kakao fiyatları 45 yılın zirvesine çıktı Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Gıda emtialarının içinde üretimin düştüğü kakao fiyatları arz endişeleriyle yükselişe geçti.

AA

Batı Afrika bölgesindeki üretim görünümü dolayısıyla kakao vadelileri, ton başına 4 bin doları aşarak New York piyasasında 1978'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Kakao vadelileri ton başına 45 yıl sonra ilk kez 4 bin doların üzerini gördü.

Yüzde 50'yi aşan artış

Fiyatlar bu yıl yüzde 50'yi aşan artış gösterdi.

Hasat geçen yıla göre daha düşük

En büyük kakao üreticileri olan Fildişi Sahili ve Gana'da hasadın başlaması geçen sezonun gerisinde kalırken kakaoda arz açığı endişelerini artırdı.

Üretim arz açığını toparlayamayacak endişesi hakim

ADM Investor Services Inc. analistleri son notlarında, şu değerlendirmeyi yaptı:

Piyasa, üretimin 2023/24 sezonu için arz açığını önleyecek kadar toparlanacağına ikna olmuş görünmüyor.

El Nino kasırgası tehlikesi

Arz tarafındaki olumsuz durumun, El Nino kasırgasının kakaoda önemli üretim bölgelerini etkilemesi dolayısıyla bir süre daha etkili olabileceği bekleniyor.

Analistler, bunun art arda üçüncü arz açığı dönemine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Atıştırmalık sektörünün girdilerinden biri

Atıştırmalık sektörünün girdilerinden biri olan kakaoda fiyatların artması sektördeki şirketlerin tarifeleri üzerinde de etkili oluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)