Üretim düşünce kakao fiyatları 45 yılın zirvesine çıktı

Batı Afrika bölgesindeki üretim görünümü dolayısıyla kakao vadelileri, ton başına 4 bin doları aşarak New York piyasasında 1978'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.
Kakao vadelileri ton başına 45 yıl sonra ilk kez 4 bin doların üzerini gördü.
Yüzde 50'yi aşan artış
Fiyatlar bu yıl yüzde 50'yi aşan artış gösterdi.
Hasat geçen yıla göre daha düşük
En büyük kakao üreticileri olan Fildişi Sahili ve Gana'da hasadın başlaması geçen sezonun gerisinde kalırken kakaoda arz açığı endişelerini artırdı.
Üretim arz açığını toparlayamayacak endişesi hakim
ADM Investor Services Inc. analistleri son notlarında, şu değerlendirmeyi yaptı:
Piyasa, üretimin 2023/24 sezonu için arz açığını önleyecek kadar toparlanacağına ikna olmuş görünmüyor.
El Nino kasırgası tehlikesi
Arz tarafındaki olumsuz durumun, El Nino kasırgasının kakaoda önemli üretim bölgelerini etkilemesi dolayısıyla bir süre daha etkili olabileceği bekleniyor.
Analistler, bunun art arda üçüncü arz açığı dönemine yol açabileceği konusunda uyarıyor.
Atıştırmalık sektörünün girdilerinden biri
Atıştırmalık sektörünün girdilerinden biri olan kakaoda fiyatların artması sektördeki şirketlerin tarifeleri üzerinde de etkili oluyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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