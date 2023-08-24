Ürün tarlada satıldı! Denizli'de Kale biberi hasat ediliyor Denizli'nin coğrafi işaret tescili sahibi Kale biberi hasadı düzenlenen bir törenle başladı.

AA

Tarım ürünlerinin hasadının törenle başlaması geleneği Denizli'de Kale biberi için de sürdü.

Türkiye'nin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alan sofralık Kale biberinin hasadı için çiftçi tarlaya girdi.

Demirciler Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğine katılan yetkililer bölgede yetişen biberin Türkiye'deki 3 tescilli biber türü arasında bulunduğuna işaret edildi.

Kale biberi üretiminin yüzde 80'i bölgelerinde gerçekleştiriliyor.

Etkinlikte biber üreticilerin verimden memnun olduğunu dile getirildi.

Hasat edilen biberin çuvallara doldurulmasıyla etkinlik sona erdi.

800 dekar alandan 3 bin ton ürün

Rekolte beklentisinin yüksek olduğunu belirten yetkililer üreticilerin bu yıl 800 dekar alandan 3 bin ton ürün beklediğini belirtti.

"Pazarlama sorunumuz yok"

Kale Biber Üreticisi Festivali'nde ikincilik elde eden üretici Cansel Sanayır, ürüne iyi baktıklarını belirterek, değerlendirmede bulundu:

Dedelerimizden kalma tohumlarla üretim yapıyoruz. Bizim yörenin biberindeki lezzet başka yerde bulunmaz. Pazarlama sorunumuz da yok.

Ürün tarladayken satılıyor

Üretici Şengül Kadıkcı, Kale biberinin tanıtılması için yapılan faaliyetlerden memnuniyet duyduklarını, ürünü henüz tarladayken sattıklarını dile getirdi.