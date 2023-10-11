Ömer Bolat: Fahiş fiyat ve stokçuluğa asla müsamaha etmeyeceğiz Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde perakende sektöründeki gelişmelerden söz ederek, fahiş fiyatla mücadele hedefini tekrarladı.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şura Salonu'nda düzenlenen 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Bolat, bakanlık olarak hedeflerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği vizyon çerçevesinde Türkiye'de yatırım, üretim ve istihdamı artırarak, ticaretin istikrarlı, rekabetçi, adil ve güvenilir şekilde yapılmasını sağlamak olduğunu bildirdi.

Bolat, en önemli faaliyetlerinden birinin, tüketicilerin ekonomik haklarını korumak olduğuna işaret ederek, bu kapsamda Bakanlık bünyesinde geniş kapsamlı saha denetimleri yaptıklarını, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürüttüklerini, satış sonrası hizmetler, garanti belgesi ve fiyat etiketi denetim işlemlerini sürdürdüklerini anlattı.

"Reklam Kurulu reklamları titizlikle inceledi"

Bakan Bolat, Reklam Kurulu'nun, tüm televizyon, radyo, yazılı basın ve internet reklamlarını titizlikle incelediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

Tüketicilerimizi reklam yoluyla aldatan, istismar eden, haksız rekabete yol açarak kamu düzenini bozan reklam ve tanıtımlara karşı etkin cezalar uyguluyoruz.

"Güvensizlik oranı geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 1,7'ye geriledi"

Vatandaşları sağlıklı ve güvenli ürünlerle buluşturma amacıyla çalıştıklarını belirten Bolat, şu bilgileri aktardı:

Bu kapsamda, giyim, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ile deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesi çerçevesinde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini de yürütüyoruz. Yaptığımız etkin çalışmalarla, ürünlerdeki güvensizlik oranı 2022 yılı sonu itibarıyla yüzde 1,7'ye kadar gerilemiştir.

Tüketici hakem heyetleri

Tüketici hakem heyetlerinin ülke genelinde faaliyetlerine devam ettiğini anımsatan Bolat, bu alanda yapılan çalışmaları şu sözlerle dile getirdi:

Geçtiğimiz sene itibarıyla 600 bine yakın tüketicimizin, satıcı ve sağlayıcılarla yaşadıkları yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki uyuşmazlığı da mahkemelere gitmeden, zahmetsiz şekilde çözüme kavuşmuş, böylece milletimizin adalete erişim süreci de önemli ölçüde kolaylaştırılmıştır.

"Haksız ve fahiş fiyat artışları ile stokçuluk faaliyetlerine müsamaha yok"

Bakan Bolat, haksız ve fahiş fiyat artışları ile stokçuluk faaliyetleri başta olmak üzere tüketici mevzuatına aykırı faaliyetler yürüten kişi ve kurumlara asla müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayarak şunları ifade etti:

AK Parti Hükümetleri, 21 yıldır Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğinde, sanayisi, tarımı ve hizmetler sektörü, ihracatı, altyapı ve üstyapısıyla, ulaştırma, çevre, savunma sanayi ürünleri ve TOGG'uyla, sağlık sistemi ve turizmiyle ekonomimize çok büyük gelişmeler kazandırmış, milletimizin refahını da çok büyük ölçüde artırmayı başarmıştır. Her daim kamu yararını gözeterek, gerek hukuki düzenlemeler gerekse denetim ve uygulama faaliyetleriyle tüketicilerimizin ve 86 milyon vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu korumuştur.

Bilinçli tüketim

Bilinçli tüketimin önemine de dikkati çeken Bolat, şöyle konuştu:



Bilinçli tüketimin piyasada büyük bir yaptırım gücü ve düzenleme etkisi vardır.

"Amacımız piyasadaki ürünleri en uygun fiyattan, tüketiciyi mağdur etmeden temin etmek"

Bolat, dünyadaki iyi uygulama örnekleri dikkate alınarak mevzuatın geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

Hedefimiz, üreticimizle, ihracatçımızla, tacirimizle, esnaf ve sanatkarımızla işbirliği ve dayanışma içinde en modern ve en güçlü tüketici koruma altyapısını sunmak, tüketici sorunlarını en kolay, etkin ve hızlı şekilde çözüme ulaştırmak, piyasadaki ürünleri sağlıklı ve güvenli şekilde, en uygun fiyattan, tüketiciyi mağdur etmeden temin etmek, vatandaşlarımızı piyasaya güven duyan bilinçli tüketiciler haline getirmektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)