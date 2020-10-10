Uşak'ta, 1.000 metre rakımda jeotermal ve topraksız muz üretimi gerçekleşti

Türkiye'de ilk kez bir Ar-Ge çalışması sonucunda, jeotermal serada ve topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen muzların ilk hasadı yapıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde Hamamboğazı bölgesinde, yaklaşık 1.000 metre rakımdaki jeotermal serada topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen muzların hasadı yapıldı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, muz hasadına katıldı.

MART AYINDA 30 MUZ AĞACI DİKİLMİŞTİ

İlçede kurulu seralarda daha önce domates ve çilek üretimi yapan firmanın yetkilileri, bu seraya mart ayında 30 muz ağacı dikti.

"UŞAK'IN İKLİMİ TARIMA ÇOK UYGUN"

Hasada katılan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak'ın iklim ve toprak özellikleri bakımından tarıma çok elverişli bir bölge olduğunu söyledi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Hamamboğazı bölgesindeki sıcak su kaynaklarının serada tarım yapılmasını kolaylaştırdığına dikkati çeken Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Biz şimdi buradan 30 ağaçtan muz hasadını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de bir ilk yapılıyor burada. Öncelikle buranın rakımı 1.000. Bu rakımda ilk defa muz üretimi gerçekleştiriliyor.

JEOTERMAL KAYNAKLARLA VE TOPRAKSIZ MUZ ÜRETİMİ

Onun yanında jeotermal kaynaklarla ve topraksız olarak muz üretimi yapılıyor. Bunlar çok önemli. Biz üreticilerimizi her zaman destekliyoruz."

"DENEME BAŞARIYLA SONUÇLANDI"

Serada yetiştirdikleri 30 fidenin de meyve verdiğini anlatan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala da denemenin başarıyla sonuçlandığını ifade etti.

FİDE SAYISI ARTACAK

Fide sayısını 204'e çıkartarak üretime devam edeceklerini dile getiren Pala, "Muz, Türkiye'de çok yaygın olarak üretiliyor ama topraklı tarımda üretiliyor. Biz 1.000 rakımda üretimi yaptık. Eksi 10 derecede. Hatta kışın eksi 18 dereceyi buluyor burası. Jeotermal kaynakla burada iklim şartlarını oluşturuyoruz. Gereken rutubeti, nemi sağlamış oluyoruz." dedi.

SERA BİR AR-GE ÇALIŞMASI

Seranın bir Ar-Ge çalışması olduğunu, çok sayıda türde üretimi denediklerini ifade eden Pala, "Bundan sonraki hedefimiz muzda yılda önce iki sonra üç ürün almak. İki ürün çok kolay gibi gözüküyor. Hedefimiz sera kapasitesini 4-5 katına çıkarıp üretimimizi artırmak." diye konuştu.

İLK SATIŞ İSTANBUL’A

İlk hasattan elde edilen 1.350 kilogram ürünün İstanbul'a satışının yapıldığı belirtildi.