Uşak'ta ayçiçeği ekim alanı 5 yılda 4 kat arttı

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, ayçiçeği ekim alanı, tohum desteğinin etkisiyle son 5 yılda yaklaşık 4 kat artarak 40 bin 700 dekara yükseldi.

Uşak'ta 2020 yılında 8 bin 174 dekar alanda ayçiçeği ekildi.

2021'de hibe destekli tohum projesi hayata geçirildi.

Bölgede özellikle arpa, buğday ve yemlik bitki ekimi yapan bazı çiftçiler, hibe desteğiyle ayçiçeğine yöneldi.

Projenin başlamasından bu yana 1.280 çiftçiye 14 ton ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Ayçiçeği ekilen alan, tohum desteğinin de etkisiyle 2025 yılında 40 bin 700 dekara çıktı.

AYÇİCEĞİ EKİMİNDE YÜZDE 397'LİK ARTIŞ

Böylelikle ayçiçeği ekiminde 2020'ye göre yüzde 397'lik bir artış kaydedildi.

2020'de 554 ton olan yağ üretimi de geçen yıl 2 bin 669 tona ulaştı.

EKİM ALANI MERKEZ VE ULUBEY'DE YOĞUNLAŞTI

Ayçiçeği ekimi, ağırlıklı olarak kent merkezindeki tarım arazilerinde ve Ulubey ilçesinde gerçekleştiriliyor.

HASAT, 15 GÜN SONRA

Bitkinin çiçek açmasıyla sarı renge bürünen ayçiçeği tarlalarında yaklaşık 15 gün içinde hasadın başlaması planlanıyor.

YÜZDE 75 HİBE DESTEKLİ TOHUM DAĞITILDI

İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, 2025 yılında yüzde 75 hibe destekli 4,5 ton ayçiçeği tohumu dağıttıklarını söyledi.

Ayçiçeğinin tarımda stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Bilir, tohum desteğinin bu üründe ekim alanını her yıl artırdığını ifade etti.

"OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER MUTLU EDİYOR"

Çiftçilerin stratejik ürünlere sahip çıktığına işaret eden Bilir, şöyle konuştu: