Uşak'ta ekinezya üretimi başladı

Uşak'ta başlatılan bir tarım projesi ile ekinezya ekimi ile ilgili eğitim alan Fatma Çevik, önce 1, sonra da 2 dekarda üretime başlayarak yüksek verim elde etti.

Uşak’ta çiftçilikle uğraşan, Sivaslı ilçesine bağlı Tatar Kasabası’nda yaşayan 38 yaşındaki Fatma Çevik, il tarım ve ilçe tarım müdürlüğünün teşvikleri sonrasında soğuk algınlığı, bronşit, nezle gibi hastalıklara iyi geldiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen ekinezya bitkisi yetiştirmeye karar verdi.

UŞAK BAHÇELERİ EKİNEZYA İLE ÇİÇEKLENİYOR PROJESİYLE TANIŞTI

Çevik, Uşak Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geliştirilen “Uşak Bahçeleri Ekinezya İle Çiçekleniyor” projesine katıldı.

UŞAK’TA EKİNEZYA BİTKİSİ DİKEN İLK KADIN ÇİFTÇİ OLDU

Proje kapsamında ziraat mühendisleri tarafından bir süre çiçeğin ekimi, biçimi, sulama konuları hakkında ders alan Çevik, Uşak’ta ekinezya bitkisi diken ilk kadın çiftçi oldu ve 1 dekarlık alana 7 bin fide dikti.

“EKİNİZYANIN NASIL YETİŞTİRİLECEĞİNE DAİR KURS VERDİLER”

Ekinezya bitkisinin kolay yetişeceğini belirten Çevik, “İl Tarım ve İlçe Tarım Müdürlükleri’nin teşvikleri ile projeye başladık. Nasıl yetiştirileceğine dair kurs verdiler. Biz de eğitimden sonra proje kapsamında ekinezya fideleri aldık. İlk başta 1 dekarlık alanla başladık, toplamda 7 bin fide diktik. İkinci etapta 2 dekara çıkardık ve toplamda 16 bin fide diktik.” dedi.