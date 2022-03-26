Uşak’ta Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Türkiye genelinde yaklaşan Ramazan ayının olmazsa olmazı pidenin fiyatları açıklanmaya başladı. Uşak'ta da pide fiyatı 5 liradan 6 liraya çıktı.

Uşak’ta bu Ramazan ayında 330 gram Ramazan pidesi fırınlarda 6 liradan, Uşak Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde 270 gram 3,5 liradan satılacak.

"ARTAN GİRDİ MALİYETİNE GÖRE PİDE FİYATI DAHA FAZLA OLMALIYDI"

Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamuller Esnaf Odası Başkanı Zafer Kurnaz, artan girdi maliyetleri nedeni ile Uşaklı fırıncıların 300 gram pideyi 7,5 liradan satması gerektiğini, ancak fırıncıların artan hayat pahalılığı karşısında Uşak halkı için kutsal Ramazan ayı boyunca özveride bulunduklarını açıkladı.

UŞAK'TA RAMAZAN PİDESİ 5 LİRADAN 6 LİRAYA ÇIKTI

Uşak’ta geçen yıl Ramazan ayında 5 liradan satılan 330 gram pide bu yıl 6 liradan satılacak. Uşak Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 270 gram pidenin de 3,5 liradan satılacağı öğrenildi.

"BELİRLENEN FİYAT ASLINDA ESNAF İÇİN İYİ BİR FİYAT DEĞİL"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamuller Esnaf Odası Başkanı Zafer Kurnaz, “Oda olarak belirdiğimiz bu fiyat aslında fırıncı esnafı için hiç iyi bir fiyat değil. Esnafımızın en çok kullandığı, akaryakıt, doğalgaz, un, susam aklınız ne geliyorsa fiyatları korkunç arttı.

SUSAMIN KİLOSU 12 LİRADAN 40 LİRAYA ÇIKTI

Örneğin geçen yıl Ramazan ayında kilosuna 12 lira ödediğimiz susam bu yıl kilosu 40 liraya çıktı.

SUSAMLI PİDE HAYAL

Vatandaş için bu yıl bol susamlı pidenin hayal olacağını söyleyebilirim. Fırıncı esnafımızla yaptığımız istişareler sonunda vatandaşımızın mübarek Ramazan ayında sıkıntı yaşamaması adına biz fırıncılar özveri göstermek istedik. Normalde kar etmemiz için 300 gram pideyi 7 liradan satmamız gerekiyordu.” dedi.