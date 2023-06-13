Uşak’ta simit ve pideye zam! Simit 5 liradan 6 liraya çıktı Ekmeğe ve simide yapılan zam geniş kitleleri etkiliyor. Bu doğrultuda bir zam haberi de Uşak’tan geldi. Kentte simide de ekmeğe de en son zam 6 ay önce yapılmıştı.

İHA

Uşak’ta simit, poğaça ve kıymalı pide fiyatlarına zam yapıldı.

Bugünden itibaren simide yüzde 20 zam geldi ve 5 lira olan 100 gram simit 6 lira oldu.

Böylece simit fiyatlarına 6 ay sonra yeni bir zam yapılmış oldu.

Kıymalı pide fiyatlarına da zam geldi.

Tarifelerin ulaştığı işletmeler zammı yürürlüğe koydu.

Ekmeğin gramajının artırılarak zam yapılması planlanıyor.

Açma-poğaca 10 liradan 15 liraya yükseldi

10 liradan satılan açma-poğaca gibi unlu mamullerin fiyatı da 15 liraya yükseldi. Ancak, şu anda 7,5-10 lira arasında satılıyor.

Kıymalı pide

Kıymalı pide fiyatlarına da yüzde 55 oranında zam geldi. Ancak, şu anda tarifeler pide imalatçılarına ulaşmadığı için eski fiyattan satışa devam ediliyor.

Yeni tarifeye göre; daha önce 52 lira olan 250 gram normal kıymalı pide, peynirli, ıspanaklı ve kaşarlı pide 80 lira, halen 60 liradan verilen soğansız özel pide 70 lira kuşbaşılı pide de 115 lira oldu.

Lahmacunun tanesi 35 lira

Lahmacun ise yeni tarifeye göre adedi 35 TL'den satılacak.

Ekmeğin gramı da fiyatı da artırılacak

Şu anda 5 liradan satılan 230 gram ekmek için fırıncılar gramajının 250 gram yapılarak 7,5 liradan satılması talebinde bulundu.

Geçen yıl ekmek 4 kez zamlanmıştı

Ekmeğe 2022 yılında 4 kez zam gelmiş, en son zam ise geçtiğimiz aralık ayında yapılmış, 4 liradan satılan 230 gram ekmek 5 liradan satılmaya başlamıştı.

"Ekmek 7,5 lira olacak ama kısa süre sonra 10 liraya da çıkabilir"

Uşak’ta simit, kıymalı pideye yapılan zamlara ve ekmeğe yapılması beklenen zamları değerlendiren Uşak Aşçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şeref Parlas, şu bilgileri verdi: