Uyuşturucuya geçit yok! İstanbul Havalimanı'nda 20 kilo kokain ele geçirildi Ticaret Bakanlığı uyuşturucu kaçakçılarına geçit vermiyor. İstanbul Havalimanı'nda toplam 20 kg kokain ile birlikte Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda ise 3 kilo 450 gram captagon ve 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

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ensonhaber.com

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye kara, hava ve deniz gümrük kapılarında devam ediyor.

İstanbul ve Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlar sonucunda; İstanbul Havalimanı'nda, 10 kilo 520 gram kokain, 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere toplam 20 kg kokain ele geçirildi.

Şanlıurfa'da faaliyette bulunan Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda ise 3 kilo 450 gram captagon ve 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

"Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda, 3 kilo 450 gram captagon ve 10 kilo 250 gram esrar ele geçti"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gerçekleşen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, uyuşturucuyla mücadelede kararlı duruşundan taviz vermeyen gümrük muhafaza ekiplerini tebrik ederek şu bilgileri verdi: