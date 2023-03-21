Uzman tavsiyesi: Altın uzun vadeli bir yatırım aracı! Her zaman kar ettirir Altın fiyatları tırmanışa geçti. Altın almak isteyenler de rekor kıran fiyatların bundan sonra nerelere gideceğini merak ediyor.

ABD'deki iki bankanın iflası ve İsviçre’deki bir bankanın sermaye artışı sorunu belirsizlik ortamı yarattı.

Altının ons fiyatı dünya piyasasında 2 bin dolara dayanırken, Türkiye’de iç piyasada altın fiyatları da arttı.

Altın alıp almamak konusunda tereddüt yaşayanlara uzmanlar, yatırım yapabilecekleri tavsiyesinde bulunuyor.

Uzmandan "yatırım yapın" tavsiyesi

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Ekonomi Uzmanı Dr. Salih Özman, rekor fiyata yükselen altına şu anda da yatırım yapılabileceğini vurguluyor.

Özman'a göre, artan fiyatlara rağmen altın, yatırımcısına uzun vadede kazandırabilecek.

"Güvenli liman olan savaş ve kriz ortamında en kıymetli ürün"

Dünya piyasasındaki durumu değerlendiren Salih Özman, şu bilgileri verdi:

Altın fiyatları arttı. Bunda ABD’deki bankaların batması ve Amerika’da tekrar bir finansal krizin çıkma ihtimalinin etkisi oldu. ABD’nin ardından Avrupa’da İsviçre’de de bir bankacılık krizi patladı. Orada da bir bankanın batması söz konusu. İsviçre’de bu bankayı batmaktan kurtarmak için satın alınması söz konusu. Bu da demek oluyor ki dünyada bir finansal bir kriz söz konusu olabilir. Bunun önüne geçmek için merkez bankalarının parasal genişlemeyi artırıp, krizleri önlemesi bekleniyor. Parasal genişlemenin artması altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Güvenli liman olan savaş ve kriz ortamında en kıymetli üründür. Amerika ve İsviçre’deki banka batışları altının cazibesini artırıp, ONS fiyatının 2 bin doları bulmasına, Türkiye piyasasında da 24 ayar gram altının 1.231 TL rakamına ulaşmasına neden oldu. Bu rekor fiyatlarla bilezik fiyatları 1.188 TL, çeyrek altın 2 bin 70 TL, ATA lira da 8 bin 465 TL’den alıcı bekliyor.

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"Fiyatların çok fazla düşeceğini düşünmüyorum"

Altının dünyada en çok kazandıran yatırım ürünü olduğuna da değinen Özman, seçim ortamından dolayı fiyatların çok fazla düşeceğini beklenmediğini belirtti: