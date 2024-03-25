Uzmanı anlattı! Kripto paralarda Bitcoin ve altcoinler nereye gidiyor Kripto parada rekorlar kırıldı. Bitcoin’deki son durumu ve yıl sonu beklentilerini ve altcoinlerde nelere dikkat edileceğini Kripto Para Uzmanı Oytun Es, Ensonhaber için aktardı. Konunun uzmanı, yatırımcılara altcoinlerde acele etmemesini tavsiye etti.

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Özel Haber

Kripto paralar çok konuşuluyor. Kripto paralarda en fazla işlem gören Bitcoin herkesin dilinde. Bitcoin rekor derecede yükseldi. Son yükseldiği yerden bir geri çekilme yaşadı. Sonra tekrar bir yükseliş gösterdi.

Kripto paralar içinde en fazla işlem gören Bitcoin'in neden yükseldiğini, geri çekilmesinin nedenlerini ve bu yılın sonundaki Bitcoin beklentilerini öğrenmek istedik.

Kripto Para Uzmanı Oytun Es, yatırımcının aklındaki soruları Ensonhaber'e anlattı.

Es'e göre; Bitcoin'in değeri, ABD spot EFT onayı, faizlerin düşme beklentisi ve yarılanma zamanını yaklaşması nedeni ile artıyor. Es'e göre Bitcoin'in değeri artmaya devam edecek ve Türk yatırımcısı da ağırlıklı olarak altcoinlerle ilgileniyor.

"15 bin dolarlardan 74 bin dolarlara"

Şu anda Bitcoin'in birim fiyatı 66 bin 922 dolarda bulunuyor. Oytun Es, Bitcoin'in fiyatındaki dalgalanmaları aktararak, kripto para biriminin neden yükseldiğini ve zirveye çıktıktan sonra neden geri çekildiğini şöyle anlattı:

Bitcoin tarafında gerçekten ilk önce 65 bin, sonra 69 bin dolarla iki tane zirve yapılmasının ardından bundan evvelki Boğa Rallisi'nde ekosistem olarak Bitcoin tarafında 15 bin dolarlara kadar gerileyen fiyatlamalar şahitlik ettik. Tabii ciddi anlamda hem diğer piyasalara nazaran hem de kripto para ekosisteminin kendi içerisinde bakıldığı zaman sert bir düşüşten bahsediyoruz. Tabii bu düşüşün farklı sebepleri vardı. İşte en büyük, dünyanın en büyük ikinci kripto para borsasının kötü niyetli olarak batışına şahitlik ettik. Makro anlamda yükselen faizlere şahitlik ettik ve ekosistemin kendi içerisinde bazı problemlerle beraber Bitcoin tarafında 69 bin dolarlardan 15 bin dolarlara gerileyen bir fiyatlamasına hep beraber şahitlik etmiş olduk. Şimdi ise baktığımızda Bitcoin tarafında 74 bin dolarlara kadar yükselen bir fiyatlamayı görüyoruz.

"ABD'de Bitcoin spot EFT'lerinin onaylanması değerini yükseltti"

Bunun aslında farklı farklı sebepleri var ama şu anda fiyatlarının en önemli motivasyonu ABD'de Bitcoin tarafında spot EFT'lerinin onaylanmış olması. Tabii bu neyi sağladı? Bitcoin tarafında ciddi anlamda bir para girişinin olmasını sağladı. Bitcoin sınırlı bir varlık. Bu kadar sınırlı bir varlığın arz talep dengesi talep anlamında pozitif yönde bozulduğu zaman ciddi anlamda fiyat yukarı yönlü gidiyor. Tabii bundan sonraki süreçte iyi hikayesinin etkileri devam edecek. Çünkü burada İTÜ'ye başvurusu onaylanan şirketler, şu anda halihazırda farklı fonlara Bitcoin keyfini dahil etmek için farklı başvurular yapmış durumda.

"Farklı şirketler EFT başvurusu yaptı"

ABD tarafında farklı şirketler EFT başvurusu yapmış durumda ve onların da büyük ihtimalle onayı gelecek. Ve daha da geniş anlamda bakacak olursak sadece ABD'de değil diğer birçok devlette de bu spot Bitcoin onaylandığını göreceğiz. Bu birinci sebepti.

"Madenci ödül yarılanması Bitcoin'in değerini artıran ikinci sebep"

Bitcoin'de bizim dört yılda bir gerçekleşen madenci ödül yarılanması dediğimiz bir hikaye var. Nedir bu blok başına 10 dakikada bir kapanan bloklara madenciler belli bir miktarda ödül alıyorlar ve bu 4 yılda bir yarı yarıya azalıyor. Bu şu demek, yeni Bitcoin arzının yarı yarıya azaldığı bir süreç. Çok önemli bir süreç. Neden? Çünkü içeriye bu kadar kurumsal yatırım girmeden evvel Bitcoin'in tek fiyatlama motivasyonu, döngüler madenci ödül yapılanmasına göre oluşuyordu. Bundan evvel ve yaklaşık 23 gün bir süre kaldı. Buna da 23 gün sonra Bitcoin'de yeni arzın yarı yarıya azaldığını göreceğiz.

"Faiz indirimleri kripto parayı etkileyecek"

Yaz aylarında artık başta ABD olmak üzere faiz indirimlerini, faiz düşüşleri konuştuğumuz bir sürece giriyor olmamız. Tabii ki faiz düşüşleri demek ne demek? Riskli piyasaları olan iştahın artacağı anlamına geldiği için bu da Bitcoin'in yukarı yönlü fiyatlaması temel motivasyonlarından bir tanesi.

"Zirve 120 bin dolarla 140 bin dolar arası bir yerde oluşacak"

Kripto Para Uzmanı Es, Bitcoin'in değerinin yıl sonunda ne kadar olmasını beklendiği şu sözlerle aktardı:

Bitcoin tarafında tabii sınırları çizmek çok güç. Çünkü Bitcoin yükselişine başladığı zaman gerçekten çok sert fiyatlamalar yapıyor, çok sert hareketler yapıyor. Ama şunu söyleyebilirim. Benim tabii bu şahsi fikrim. Ben bu boğa ralli içindeki zirvenin 120 bin dolarla 140 bin dolar arası bir yerde oluşacağını düşünüyorum.

"Ethereum'da çok önemli hareketlenmeler oluyor"

Altcoinlerde son duruma da değinin Es'in, bu doğrultuda Türk yatırımcılarını da bir önerisi oldu:

En önemli altcoin pozisyonda olan kripto para Ethereum. Tabii Ethereum da da çok önemli hareketlenmeler oluyor ve olacak. Çünkü orada daha da önemli bazı güncellemeler var. Teknik güncellemeler var kendi içerisinde.

"Türk yatırımcısı Bitcoin'den ziyade altcoinleri tercih ediyor"

Yatırımcının çok büyük bir kısmının altcoinlerde olduğunu da biliyoruz. Aslında özellikle Türk yatırımcısının çok büyük bir kısmı Bitcoin'den ziyade altcoinleri tercih ediyor. Çünkü altcoinler bu arz hallerinde Bitcoin'e nazaran yukarı yönlü çok daha sert performans sergileyebiliyor.

"Yatırımcının acele etmemesi lazım"