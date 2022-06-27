Uzmanından altın alacaklara tavsiyeler

Altının gramı geçen haftaya göre düşüşe geçince, bu durumun nedenleri ve ne kadar süreceği öngörülerini almak için Altın ve Para Piyasası Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'le görüştük.

Altın piyasasındaki gelişmeleri, ileride piyasaları nelerin beklediğini sorduğumuz

Altın ve Para Piyasası Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk; ayrıca düğün mevsimi yaklaştığı için vatandaşın hangi altın hediyeliklere yöneldiğini belirterek, tavsiyelerde bulundu.

Altın alacaklara, düğünü olanlara altın gibi tavsiyeler

Altında yaşanan düşüşle ilgili Ensonhaber'in sorularını yanıtlayan Yıldırımtürk, bu düşüşün değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki aylarda düğün yapmak isteyenler bu hafta alımlarını yapabilirler." tavsiyesinde bulundu.

"Dünyada altının onsu daha da artacak"

Yıldırımtürk, haftasonunda G7 toplantısında alınan "Rusya'dan altın almanın yasaklanması" kararının dünyada altının onsunu artırdığını belirtti.

Yıldırımtürk, sözlerini "Muhtemelen bundan sonra da Rusya'dan satışların gelmeyeceği düşünülürse arzda daralma olunca altın fiyatları yükselebilir. Altının destekleyen gerekçeler daha fazla. Altının baskılayan gerekçe ise sadece Fed'in faiz kararı oldu. Enflasyon ve stagflasyon beklentisi altını destekliyor. Bu gerekçelerle altının daha da yükseleceğini düşünüyorum. Altın, 1.850 ons dolar seviyeleri geçildiğinde 1.900-1.950 dolar ons seviyelerine gelecek.

Üçüncü çeyrekte ons altın 2 bin 150 dolar olacak

Yılın üçüncü çeyreğinin sonularında ise 2 bin dolar üzerinde 2 bin 50 ve 2 bin 150 dolar ons beklentilerim var. Altın güvenli liman özelliğini sürdürüyor." dedi.

"Dolar/TL 16 liranın altına inmez"

İç piyasada özellikle BDDK'nın hafta sonunda aldığı ticari kredilerdeki yeni düzenleme ile birlikte döviz şartlarında bir gerileme olduğunu hatırladan Yıldırımtürk, bu konudaki sözlerini de "Dolar dış piyasada diğer para birimleri karşısında yatay seyrederken iç piyasada Dolar/TL gerileme yaşıyor. 16 lira seviyesinin çok aşağısına gireceği kanaatinde değilim. Tekrar 17 lira ve üzerine de görebiliriz." şeklinde sürdürdü.

Altın alacaklara, düğünü olanlara altın gibi tavsiyeler VİDEO

"İç piyasada altının düşmesinde Merkez Bankası ve BDDK kararı etkili"

Gram altının hafta sonunu 1.003 liradan kapattığını, gün içinde de 995-998 liraya gerilediğini belirten Yıldırımtürk, "İşlem hacminizle zayıf. İnsanlar düşerken daha düşecek diyorlar. Merkez Bankası'nın faizi değiştirmemesi ve 'yeni enstrümanlar sunarız' demesi ile birlikte BDDK'nın kararı fiyatların düşmesinde etkili oldu." açıklamasını yaptı.

"Yumurtaları aynı sepete koymamalı"

Yıldırımtürk bir portföyde yüzde 40 altın bulundurulması gerektiğini ancak bunu 1 ile 3 yıl vade ile bulundurulmasını önerdi. Yıldırımtürk'e göre portföyde yüzde 30 hisse senedi, yüzde 10 eurobond ve yüzde 5-10 da dolar bulundurulmalı. Yıldırımtürk bu konuda da "Yumurtaları aynı sepete koymamak için yüzde 5 de gümüş bulundurulabilir." önerisini de getirdi.

Düğün için altın alacaklar dikkat

Yıldırımtürk, 2 seneden bu yana düğünlerin yapılamadığını, bugünlerde de eskisi gibi hediyelik alabilmek için fiyatların uygun olmadığına değindi. Bugünkü altın fiyatlarındaki gerilemenin değerlendirilmesi gerektiğini öneren Yıldırımtürk, bu konuda da şunları söyledi:

"Bu seviyelerden altın alınmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Çeyrek yerine 22 ayar gram ve yarım gram altın, hatta 245 lira değerinde 4'de 1 gram altın alınıyor. Anadolu'da ise hediyelik takı olarak en büyük banknot olan 200 lira kullanılıyor. 5 gram çok kullanışlı olmayan bilezikler hediye ediliyor. Bunlara biz 'tel bilezik' de diyoruz. Normalde takılması ve kullanılması kolay olan bilezikler de 10 gramdan aşağıya değil. O da 10 bin lira tutuyor.

"Önümüzdeki ay düğünü olanlar bu hafta altınlarını alabilir"

Fiyatlar geçtiğimiz haftaya göre iyi olduğu için önümüzdeki aylarda düğün yapmak isteyenler bu hafta alımlarını yapabilirler."

22 ayar hediyelik bileziklerin işçiliği az

Yıldırımtürk, alınan 22 ayar hediye bileziklerin işçiliğin düşük olduğunu ve motiflerinin cnc ile yapıldığı el işçiliklerin az olduğunu aktararak, satıldığında sadece yüzde 2 ila 5 arasında zarar edildiğini belirtti.