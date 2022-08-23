Kayseri'de kuyumculara göre altın almanın tam zamanı

Ons altının fiyatında artış yaşanacağını düşünen kuyumcular bunun iç piyasaya yansıyacağını belirterek, altın alacakları şimdiden almaları uyarısında bulundu.

Kayseri’de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, altın fiyatında astronomik bir artış beklendiğini belirterek onsta yaşanan gelişmelere bağlı olarak, altının gram fiyatı 1.200 liralara kadar çıkacağını aktardı.

Altın yüzde 114 değerlendi

Altında son zamanlarda gerçekleşen düşüşün çok fazla sürmeyeceğini ve ons fiyatı 1.800 dolar bandına çıktığı zaman gram altının 1.200 liraya kadar ulaşacağını söyleyen Erdoğan, “2021 yılı Ağustos ayında altının gram fiyatı 486 lira idi. 2022 yılı ağustos ayı yani içerisinde bulunduğumuz ay itibariyle altının gramı düşmüş haliyle 1.025 lira. Bu altının gramının geçen yıl ağustos ayına göre bu yılın ağustos ayı arasında, düşmüş olmasına rağmen altının yüzde 114 bir kıymet kazandığını gösteriyor. Bu harika bir rakam tabii ki, dövizde de aynı bu şekilde üst düzeyde. Çeyrek altın geçtiğimiz yıl bu aylarda 790-800 lira bandındaydı, şu anda1.700 bandında seyrediyor.

Altının onsu 2 bin dolara çıkmıştı

Ons bazında 1.725 dolara kadar düşen bir altın fiyatımız var. Altın fiyatı 2022 yılı içerisinde bir ons altın 2 bin dolarlara kadar çıkmıştı. 2022 Ağustos ayı itibariyle şu anda ons altın 1.725 dolar. Ons altının şu andaki direncini kırılabileceği uzmanlar tarafından pek öngörülmüyor. Çok küçük bir ihtimal gözüküyor.” diye konuştu.

"Yatırım zamanı"

İHA'nın haberine göre, altın fiyatının düşük seyrettiğini ve altına yatırımın tam zamanı olduğunu dile getiren Erdoğan, “Yatırım yapmak istiyoruz. Yatırım yapacağız ancak altın ne zaman alınır?’ diyen vatandaşlarımıza da diyoruz ki altın şu anda alınır. Yani ons 1.725 dolara düşmüş. Vatandaşlarımıza bakıyoruz ve altın fiyatları yüksekken hücum ederek, altın alıyorlar. Bu çok doğru bir kanaat değil. Altın düştüğü zamanda millet altından çıkalım psikolojisine giriyor.

Altın düşükken alınır

Bu çok yanlış. Para kazanmak istiyorsanız, düşükken alacaksınız. Ons bin 725 dolara düşmüş, altının gram fiyatı bin 25 liraya düşmüş. Bekleyen vatandaşların daha fazla beklememelerini tavsiye ediyorum. Nakit parası olan altınını alsın diye önerilerde bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.







