Uzmanlar kahverengi kokarca böceğine karşı samuray arıcığını önerdi Karadeniz bölgesinde ortaya çıkan tarım zararlısı böcek, 2 santimlik boyu ile tüm üreticilerin kabusu oldu. Uzmanlar da böceğin 5-10 yıl içerisinde tarımsal üretimde en önemli tehditlerden birisi haline gelebileceğini düşünüyor.

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İHA

Ordu'da kivi yetiştiricileri, kahverengi kokarca böceği tarafından ısırılan ürünlerini satamıyor. Trabzon ve Giresun'da fındık üreticileri, kokarca böceğinden rekoltede kayıp yaşadı.

Üreme hızı çok yüksek olan böcekler atıl durumda olan ev ve depoların içine girerek yerleşiyor.

SUBÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi İsmail Oğuz Özdemir, kahverengi kokarca böceğine karşı etkili çözümün "samuray arıcığı" olduğunu savundu.

Anavatanı Çin, Japonya, Tayvan olan istilacı kahverengi kokarca böceği, Amerika daha sonrasında Avrupa'nın tamamına yayıldıktan sonra 2017 yılında ilk olarak Artvin ve İstanbul illerinde tespit edildi.

Saldığı kokuyla türünü çağırarak çoğalabiliyor

Halihazırda ülkemizde 17 ilde görülmeye devam eden bu canlı, saldığı kokuyla etrafına türünü çağırarak çoğalabiliyor. Kahverengi kokarca böceği fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar verirken, önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına sebep oluyor.

Üreticilerin kabusu haline gelen kahverengi kokarcanın popülasyonunu azaltmak için samuray arıcığı en etkili çözüm olarak görülüyor.

5-10 yıl içinde büyük zarar bekleniyor

Bu çerçevede, Özdemir, kahverengi kokarca böceklerinin verdikleri zararla 5-10 yıl içerisinde tarım ekonomisini derinden etkileyebileceğini belirtti.

"2017 yılında Türkiye'ye bulaştı ve 17 ilde mevcut"

SUBÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi İsmail Oğuz Özdemir, şu açıklamayı yaptı:

Dünyada ana vatanı Çin, Doğu Asya, Japonya, Tayvan ana vatanından Amerika'ya, daha sonra Avrupa'ya Avrupa'nın neredeyse tamamına, 2017 yılında ise Türkiye'ye bulaştı ve 17 ilde mevcut. Artvin'de ve İstanbul'da tespit edildi. O günden günümüze kadar yayılışına devam ediyor. Her geçen gün zararlının sayısında, popülasyon diye isimlendirdiğim artış görüyoruz bölgeler üzerinde. Özellikle yayılış alanı içerisinde baktığımızda başta fındık ve bunun yanı sıra pek çok meyve ve sebze de çok önemli bir zararlı. Aynı zamanda evlerde de yüksek sayılarda toplanarak kışlama davranışı ciddi bir sorun arz ediyor.

"Zararlıyı kontrol etmede yüzde 80'e yaklaşan bir başarı"

Zararlının popülasyonunun önlenmesi için samuray arıcığının üretildiğini belirten Özdemir, şu bilgileri paylaştı:

Zararlının ülkeye girişinden günümüze kadar bakanlık tarafından takibi gerçekleşiyor. Aynı zamanda zararlının tüm dünyada ortaya koyulan 'samuray arıcığı' diye isimlendirdiğimiz, zararlıyı kontrol etmede yüzde 80'e yaklaşık bir başarı gösteren parazitoit türün ülkeye ithalatı gerçekleştirildi ve kitle üretimi yapılarak, bu faydalı samuray arıcığının salımları bu yıl gerçekleştirildi. Dolayısıyla en etkili çözüm olduğunu düşündüğümüz bu metodun, ülkemiz tarafından hali hazırda bu yıl içerisinde yürürlüğe girmesi, kullanılmaya başlaması faydalı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)