Uzmanlara göre Alman ekonomisindeki durgunluk sürecek Almanya Avrupa ekonomisinin devi ve Türkiye'nin en önemli dış ticaret partneri konumunda. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında ülke ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar küresel piyasaların da yakından takip ettiği bir konu oldu.

AA

Son yıllarda yaşanan koronavirüs salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkardı.

Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi, Alman ekonomisinin resesyondan çıkmasını zorlaştırıyor.

Almanya'nın sanayisi yabancı rekabetten olumsuz etkileniyor.

Almanya'nın, jeopolitik çekişmelere karşı savunmasız kalması dikkati çekiyor.

İş gücü yaşlandı

Ülkenin iklimin korunması hedeflerine ulaşması zor görünürken, iş gücünün yaşlanmasının da ekonomiyi baskılaması bekleniyor.

Almanya artık ucuz Rus gazına erişemiyor

Uzmanlar, yapısal sorunların da ekonomiyi frenlediği Almanya'da, bir zamanlar oldukça başarılı olan "Rus doğalgazı ile ucuz enerji ve ara malı ithal et, bunları işle ve yüksek kaliteye sahip mal olarak 'Made in Germany' algısıyla pahalı bir biçimde ihraç et" başlıklı iş modelinin artık işe yaramadığı görüşünde.

Ekonomi resesyonda

Alman ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti.

Ülkenin büyümesi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ekonominin büyümesinde önemli yeri olan imalat sanayinde üretim haziranda önceki aya kıyasla yüzde 1,5 düştü, reel perakende satışlar da yüzde 0,8 daraldı.

Bu arada, Destatis, 25 Ağustos'ta yılın ikinci çeyreğine ilişkin öncü GSYH verilerini açıklayacak.

İhracat arttı

İhracat da beklentilerin altında arttı. Uzmanlar, tedarik zincirindeki sıkıntılar, daha parçalanmış bir küresel ekonomi ve Çin'in daha önce Almanya'dan satın aldığı malları giderek daha fazla üretebilmesinin, haziranda ihracatı baskılayan faktörler olduğunu belirtiyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, Almanya, bu yıl küçülecek tek G7 ülkesi olacak.

Öte yandan, Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olan Çin'de de bu dönemde çok sayıda ekonomik sorun bulunuyor.

İşsizlik ve şirket iflasları artıyor

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı genel olarak, iflas eğiliminin çok düşük bir seviyede de olsa 2022'nin ikinci yarısından bu yana istikrarlı bir şekilde arttığını belirtti.