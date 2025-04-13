Uzmanlara göre eurodaki yükseliş Türk ihracatçısını destekliyor

AA

Uzmanlar euro/dolar paritesindeki yükselişin Türk ihracatçısı açısından olumlu olduğunu, bunun gelecek dönemde dış ticaret verilerine de yansımasının beklendiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" anlayışı doğrultusunda izlediği korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomi üzerindeki etkileri giderek daha fazla hissediliyor.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmeleri, küresel piyasalarda risk algısının yüksek seyretmesine neden olurken bu durum, ABD ekonomisinde durgunluk yaşanabileceğine yönelik endişeleri de artırıyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle ABD dolarının euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi 99,014'e gerileyerek son 3 yılın en düşük seviyesini test etti.

Dolardaki değer kaybı, yatırımcıların Trump'ın korumacı politikalarına dolar varlıklarını satarak yanıt verdiğini ortaya koyarken gelişen süreç dolar endeksinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

EURO/DOLAR PARİTESİ

Aynı dönemde euro/dolar paritesi 1,1474 ile Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti, ardından 1,1365 seviyesinde dengelendi.

Uzmanlar, paritedeki yükselişin Türkiye ihracatçısı açısından olumlu olduğunu değerlendirirken, bu etkinin gelecek dönemde dış ticaret verilerine de yansımasının beklendiğini bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye yılın ocak-mart döneminde 65 milyar 305,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bu ihracatın yüzde 51'i Avrupa ülkelerine yapıldı. Buraya yapılan dış satım 33 milyar 70,8 milyon dolara ulaştı.

“EURO YATIRIMCILARIN GÜVENLİ LİMANI HALİNE GELİYOR"

Bahçeşehir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Rahmi İncekara, ticaret savaşları gerginliği ve gümrük tarifelerinde restleşmelerin küresel piyasalarda türbülans yarattığını belirterek, her geçen dakika yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalan piyasaların yönünü belirlemekte zorlandığını söyledi.

ABD ekonomisinde durgunluk endişeleri, hisse senetleri ve tahvil piyasalarında yaşanan sert satışların, doların küresel ölçekte zayıflamasına yol açtığını ifade eden İncekara, "Yatırımcıların dolardan uzaklaşarak euro gibi alternatif para birimlerine yönelmesine neden oldu. Dolar, küresel risk algısıyla değer kaybederken, euro ise yatırımcıların güvenli limanı haline geliyor." dedi.

"PARİTE, ARTMAYA DEVAM EDERSE OLUMLU YANSIMALARINI DIŞ TİCARET VERİLERİMİZDE GÖRECEĞİZ"

Öte yandan, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik ihracatın euro bazında artış gösterirken, kayıtlar dolar olarak yayımlandığı için toplam ihracat rakamının yükseldiğini kaydeden İncekara, şunları ifade etti: