Uzmanlara göre TCMB'nin yeni KKM kararı mevduat faizlerini artırabilir Merkez Bankası, dün Kur Korumalı Mevduat'la ilgili kritik bir düzenleme karar aldı. Uzmanlar alınan bu kararı değerlendirdi. Uzmanlar yeni düzenlemenin bankaların vadeli mevduat faizlerini yükseltmesine neden olabileceğini belirtiyor.

AA

Türk Lirası'nın dolar karşısında değerini korumak için geçici olarak devreye alınan Kur Korumalı Mevduat'ı (KKM) uygulamasının sora ereceği biliniyordu.

Buna rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası (TL) mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat'ı azaltacak düzenlemeleri piyasalarda geniş yankı buldu.

KKM'de mevduatı olanlar yeni düzenlemeler karşısında kendilerine yeni yol haritası çizmeye yöneldi.

Uzmanlar yaşanan gelişmelerin KKM'den çıkış ve klasik TL mevduat ürününe geçişin yolunu açtığını belirtiyor.

KKM'de ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulanmayacak

Düzenlemelere göre, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

Hedef KKM'nin azaltılması

TL mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan TL mevduata geçiş sağlanarak KKM'nin azaltılması gözetiliyor. Uzmanlar, düzenlemelerin hedefinin KKM hesaplarının azaltılması olduğunu belirtiyor.

Böylece TL vadeli mevduat hesapları desteklenerek makro finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Hesaplarda kur koruması bulunmayan TL payının artırılması amaçlanıyor

Bu kapsamda, Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.

"Bankaların vadeli mevduatı büyütme rekabetine girerek vadeli mevduat faizlerini yükseltmesine neden olabilir"

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, düzenlemelerin ilk hedefinin, hızlı büyüme kaydederek sektörün toplam mevduatının yüzde 26'sı oranına ulaşan KKM hesaplarının azaltılması gibi göründüğünü söyledi. Son durumda toplam KKM büyüklüğünün 3 trilyon 357 milyar TL düzeyinde olduğunu belirten Bürümcekçi, şunları kaydetti: