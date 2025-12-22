Uzmanların 2026 yılı emekli maaş zammı oranı beklentisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emekli maaşlarına 2026 yılı için ne kadar zam yapılacağı yönündeki gelişmeler, milyonlarca emekli vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminleri esas alındığında, SGK ve memur emeklilerinin maaş zamlarına ilişkin öngörülerde bulunmak mümkün hale geliyor.

Kesin rakamlar ise 5 Ocak’ta açıklanacak 2025 Aralık enflasyon verisinin ardından netleşecek.

AYLARA GÖRE ENFLASYON ORANLARI

Temmuz 2025: Yüzde 2,06

Ağustos 2025: Yüzde 2,04

Eylül 2025: Yüzde 3,23

Ekim 2025: yüzde 2,55

Kasım 2025: Yüzde 0,87

Aralık 2025: Henüz açıklanmadı

5 aylık kümülatif enflasyon: Yüzde 11,21

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM HESABI

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Finans Komisyonu Başkanı ve Ekonomist Selçuk Gülten, Ensonhaber’e yaptığı özel açıklamada, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin maaş artışlarının farklı yöntemlerle belirlendiğini ifade etti.

BEKLENTİ: 18 BİN 977 TL

Gülten, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam aldığını hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli aylığı şu an 16 bin 881 TL’dir. Kasım ayı sonu itibarıyla 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21 seviyesindedir. Merkez Bankası beklentilerine göre 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 12,42 olması beklenmektedir. Bu orana göre en düşük emekli maaşı 18 bin 977 TL olarak hesaplanabilir.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Ekonomist Selçuk Gülten, memur emeklilerinin maaş artışlarının toplu sözleşme hükümlerine göre belirlendiğini, bu orana ayrıca geçmiş dönem enflasyon farkının eklendiğini şu sözlerle vurguladı:

2026-2027 dönemini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında memur emeklileri, 2026’nın Ocak-Haziran döneminde yüzde 11 zam alacaklardır. Bu zam oranına, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklanan fark da eklenecektir.

Beş aylık enflasyon yüzde 11,20 olduğundan, yüzde 6,55’lik enflasyon farkı şimdiden kesinleşmiştir. Böylece Aralık ayı enflasyonu hariç olmak üzere, memur emeklileri için toplam yüzde 17,55 oranında zam kesinleşmiş durumdadır.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI: 27 BİN 693 TL + 1.000 TL

Bu artışla birlikte en düşük memur emeklisi aylığının 27 bin 693 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Ayrıca toplu sözleşme kapsamında 1.000 TL seyyanen zam da öngörülüyor.

ZAM ORANLARI ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKİYOR

Öngörülerin gerçekleşmesi hâlinde;

SGK ve Bağ-Kur emeklileri: Yüzde 12,42

Memur emeklileri: Yaklaşık Yüzde 18

oranında zam alabilecek.

Bu tablo, iki emekli grubu arasında zam oranları açısından belirgin bir fark oluşacağını gösteriyor.

Son iki yılda SGK ve Bağ-Kur emeklileri daha yüksek zam alırken, bu yıl ilk kez memur emeklilerinin daha avantajlı konuma geçmesi bekleniyor.

“REFAH PAYI UYGULAMASI DEVAM ETMELİ”

Selçuk Gülten açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

Memur maaş zamlarında yalnızca enflasyon esas alınmamalı; asgari ücrette olduğu gibi enflasyon + refah payı yaklaşımı sürdürülmelidir. Emekli maaşlarına yapılacak artışın asgari ücret artışının altında kalması, iki gelir grubu arasındaki makasın daha da açılmasına neden olabilir.



2026 yılı için emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması, sosyal denge açısından önemli bir katkı sağlayacaktır.



