Uzun vadede ikinci elde fiyat istikrarı bekleniyor

Türkiye otomotiv sektörü, sıfır kilometre araçlar için uygulanan gümrük vergisi düzenlemeleri ile yeniden şekilleniyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ülkelerinden ithal edilen araçlarda vergi oranları yüzde 0 seviyesinde korunurken, başta Çin ve ABD olmak üzere diğer ülkelerden ithalatı ilgilendiren vergilerde önemli değişiklikler yapıldı.

ÇİNLİ MODELLER İKİNCİ ELİ HAREKETLENDİRECEK

Yeni düzenlemelerle birlikte ikinci el Japon otomobillerin değer kazanacağını ifade eden sektör temsilcilerinden Muhammed Ali Karakaş, fiyat avantajına sahip olacak Çinli modellerin de ikinci eli hareketlendireceğini söyledi.

YENİ DÜZENLEMELER NE İFADE EDİYOR?

Çin: Daha önce yüzde 10 + yüzde 50 oranında uygulanan vergi, yüzde 10 + yüzde 25-30 seviyesine indirildi.

ABD: Önceden yüzde 10 + yüzde 60–70 bandında olan vergi, yüzde 10 + yüzde 25-30 aralığına çekildi.

Japonya, Meksika ve Güney Afrika: Sadece yüzde 10 olan vergi, artık yüzde 10 + yüzde 25-30 seviyesinde uygulanacak.

AB ve STA ülkeleri: Vergilerde değişiklik yapılmadı, yüzde 0 oranı korunuyor.

JAPON OTOMOBİLLERİ DEZAVANTAJLI DURUMDA

Yeni düzenleme, özellikle Çin ve ABD menşeli araçların fiyatlarını daha ulaşılabilir hale getirirken Japonya, Meksika ve Güney Afrika’dan ithal edilen araçların fiyatlarını artıracak. Avrupa menşeli araçlar ise sıfır vergi avantajını koruyarak pazardaki rekabet gücünü sürdürecek.