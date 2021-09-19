Uzungöllü turizmciler yeni imarı bekliyor

Trabzon’da bulunan Uzungöl’de iskan tartışmaları bitmiyor. Turizm açısından Doğu Karadeniz Bölgesi’nin dünyaca ünlü noktası Uzungöl'de turistlerin ihtiyaçlarına yönelik yapılaşma beklentisi var.

Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Trabzon’da bulunan Uzungöl’de pandemiye rağmen 2021 yılında turizm hareketliliğinin geçtiğimiz yıla oranla çok daha iyi geçtiği belirtildi.

"KORONAVİRÜSE RAĞMEN 2021 TURİZM SEZONU İYİ GEÇTİ"

Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içerisindeki Uzungöl’de turizmcilerin yüzleri turizm sezonunun bitmesine az bir süre kala gülmeye devam ediyor. Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, "Geçen yıla göre yüzde 100 hatta yüzde 150 turist hareketliliği yaşandı." diyerek, pandemiye rağmen 2021 yılı yaz sezonunda turizmin hareketli geçtiğini söyledi.

UZUNGÖL'DEKİ İMAR PLANI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Uzungöllü turizmciler olarak dönem dönem farklı sorunlarla da mücadele ettiklerini belirten Keleş “Uzungöl de geçen yıllar içerisinde bir kaç kez imar planı yapılmış ama bu planlar vatandaşın davaları sonucu mahkemelerce iptal edilmişti.

İMAR PLANI ASKIYA ÇIKTI AMA İTİRAZLAR VE MAHKEMELER SÜRÜYOR

Uzungöl imar planı 2019’da askıya çıktı. Askıya çıkan imar bizim beklentilerimizi karşılamamıştır. Hem vatandaşların hem yöre halkının ihtiyaçlarını cevap vermediği için mahkeme süreçleri başladı, itirazlarımız oldu. İtirazlarımız sonunda mahkemeden gelen mahkeme kararıyla kısmen yine askıya çıkarılmış imarla ilgili biz oluşturduğumuz platformlarla taleplerimizin ve ihtiyaçlarını karşılanması için çalışmalarımızı yaptık. Temmuz’un 18’nde aksıdan indi. 2 aylık süre vardı. Bakanlıktan bize söylenen ‘2 ay önemli değil biz bu süreyi daha da uzatabiliriz’ yönünde.

TALEPLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA YENİ BİR İMAR PLANI HAZIRLANACAK

Bizim talebimizi karşılayacak şekilde yeni bir imar planı hazırlayacaklarını söylediler. En kısa zamanda yeni imar planı inşallah askıya çıkacaktır. Daha önce Uzungöl’ün dışında planlar hazırlandığı için olumlu bir sonuç elde edilememişti. Muhtarlık, belediye başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları ile bir platform oluşturduk ve bakanlığa başvurularımız oldu. Belediye başkanımızla bir çalışmamız oldu. Şu anda imar planı çalışmasında bakanlık taleplerimizin yüzde 80’ni karşılayacaklarını söylüyorlar. Beklentimiz olumlu yönde.” diye konuştu.

“YOĞUN YAPILAŞMA İSTEMİYORUZ AMA TURİZM BÖLGESİ OLDUĞU İÇİN BAZI ZORUNLULUKLAR VAR”

Uzungöl manzarasının en iyi izlenebildiği Klazomat Küme Evleri bölgesinin Uzungöl’ün yeni cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken Keleş “Bu bölgede başta trafik sorunu, alt yapı sorunu, park sorunu ve imar sorunu var. Bakanlıktan bu bölgenin de imar planına alınmasını istedik. Maalesef burayı düşünmüyorlar. Biz bu alanında plan içine alınmasını istedik. Tabii biz de yoğun yapılaşma istemiyoruz. Ancak, burası turistlerin en fazla uğradığı bir bölge olması hasebiyle, hem trafik hem de yapılaşma sorunu mevcut. Dolayısı ile bizim istediğimiz plan içine alınıp yoğun bir yapılaşma olmadan kısıtlı da olsa buradaki talebi karşılayarak doğal yöntemlerle buradaki hizmet kalitesini arttırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“EN YAKIN SAĞLIK MERKEZİNE 50 KİLOMETRE MESAFE VAR”

Uzungöl’ün genel olarak bir kaç kategoride eksikliklerin olduğunu ve bununla alakalı çalışmaların, taleplerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini de vurgulayan Keleş, başta sabit sürekli bir ambulanslarının olmadığını ve en yakın sağlık merkezinin Uzungöl’e 50 kilometrede mesafede olduğunu ifade ederek 3 turistin bu yıl ambulansın bölgeye geç gelmesi nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini sözlerine ekledi.

“KUVEYTLİ TURİSTLER BÖLGEYİ ÇOK SEVİYOR”

Profesyonel turist rehberi Kudret Öztürk de bu yıl bölgeye çok sayıda Kuveytli turistin tercih ettiğini söyledi. Öztürk “Kuveytli turistler Doğu Karadeniz’i, Uzungöl ve Ayder’i çok sevdiler. Diğer Arap turistlere göre de daha fazla döviz bıraktılar. Ayrıca sosyal medya organlarından yaptıkları paylaşımlarla bol bol Uzungöl’ün reklamlarını yapıyorlar. Uzungöl tabiatın doğanın en güzel görüntülerini bizlere sunuyor. Dağların arasında bir göl ve iki çift minare onları çok mutlu ediyor. Mutluluklarını ülkelerine gittiklerinde anlatarak çevrelerindeki en az 3-5 arkadaşlarının daha ülkemize gelmelerini sağlıyorlar.” ifadelerini kullandı.