'Vadeli Doğalgaz Piyasası' işleme açıldı

Türkiye'nin enerji borsası EPİAŞ bünyesinde faaliyet gösterecek Vadeli Doğalgaz Piyasası canlı işlemlere açıldı. Piyasa katılımcıları bu sayede ileriki dönemler için fiyat tahmini yapabilecek.

Türkiye'de enerjide yeni dönem başlıyor ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun hazırladığı Vadeli Doğalgaz Piyasası açılıyor.

Bu sayede yatırımcılar, vadeli piyasayı kullanarak ileri tarihli ve fiziksel doğalgaz ticareti yapabilecek.

Ayrıca Türkiye bölgede hukuki altyapılı doğalgaz borsası işleten ilk ülke olma unvanını taşıyacak.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan yaptığı açıklamada; "Bütün piyasalarda piyasa oyuncuları ileriye yönelik fiyatları bilmek isterler, kendilerini belirsizlik riskinden korumak isterler." dedi.

DOĞALGAZIN GELECEKTEKİ FİYATINI ÖNGÖRME FIRSATI

Yatırımcılar aylık, çeyreklik ve yıllık ürünler için, doğalgazın gelecekteki fiyatını öngörme ve fiyat riskinden korunma imkanına kavuşacak.

Abdullah Tancan, "Bütün piyasalarda piyasa oyuncuları ileriye yönelik fiyatları bilmek isterler, kendilerini belirsizlik riskinden korumak isterler.

Vadeli doğalgaz piyasalarında da piyasa oyuncuları doğalgazın ileriki aylardaki fiyatlarını tahmin edebilme şansına sahip olacaklar" dedi.

Vadeli DoğalGaz Piyasasıyla Türkiye, bölgenin uluslararası standartlarda doğalgaz ticareti yapan ilk ülkesi olacak. Vadeli piyasa, Karadeniz gazının ileri tarihli kontratlarla satılmasına imkan sağlayacak.

"CARİ AÇIK AZALACAK"

Karadeniz gazının öneminden bahseden Tancan, "Özellikle Karadeniz gazının üretilmesi ve piyasaya sunulmasıyla birlikte cari açığın azalmasına çok büyük bir katkısı olacak, Karadeniz gazının" diye konuştu.

"TÜKETİCİYE FİYAT AVANTAJI"

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Tancan, "Rekabet her zaman daha düşük, daha doğru fiyatların ortaya çıkmasını temin etmiş olacak. Bu nihai tüketiciye hem öngörülebilirlik, hem de bir fiyat avantajı sağlamış olacak" açıklamasını yaptı.