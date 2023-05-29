Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda endeks kontratı haftaya yükselişle başladı Cuma günü önceki kapanışını yüzde 4,6 üzerinde 5.356,00 puandan tamamlamış ve endeks kontratı, akşam seansında ise 5.312,25 puana gerilemişti. Değerler bu sabahki açılışta tekrar yükseldi.

AA

Dün yurt içindeki seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür." dedi.

Bu gelişmenin piyasalara nasıl yansıyacağı merak konusuydu.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,8 artışla 5.400,00 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 5.400,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 4,6 üzerinde 5.356,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 5.312,25 puana geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın finans dünyasına ilişkin mesajı

Güven ve istikrarın çok önemli iki kavram olduğunu vurgulayan Erdoğan'ın finans dünyasıyla ilgili şu değerlendirmesi öne çıktı:

Bununla yola devam edeceğiz ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz.

Endeks kontratında destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.500 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.300 ve 5.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.