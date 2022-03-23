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    Vadesi dolan kur korumalı hesap sahipleri için BSMV sıfırlandı

    Kur korumalı Türk Lirası hesapların vade sonunda hesap sahiplerine yapılan döviz satışlarında uygulanan banka sigorta ve muamele vergisi tamamen kaldırıldı.
    • AA
    • 23.03.2022 - 14:17
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    Vadesi dolan kur korumalı hesap sahipleri için BSMV sıfırlandı

    Kur korumalı Türk Lirası hesapların vade sonunda hesap sahiplerine yapılan döviz satışlarında uygulanan banka sigorta ve muamele vergisi anlamına gelen ve binde 2 oranında uygulanında uygulanan (BSMV) oranı sıfırlandı.

    KARAR RESMİ GAZETEDE YER ALDI

    Verginin sıfırlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kanunu uyarınca Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk Lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında uygulanan BSMV oranının sıfır olarak uygulanması sağlanacak.

    Vadesi dolan kur korumalı hesap sahipleri için BSMV sıfırlandı #1


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