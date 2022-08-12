Vahit Kirişci: Akdeniz enerji ihtiyacımızı karşılamada önemli bir coğrafya olacak

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Mersin'de yaptığı konuşmada Akdeniz'den "enerjimizi karşılamada önemli bir coğrafya" olarak söz edileceği öngörüsünü paylaştı.

Türkiye, enerji konusunda kendi kendisine yetme amacına yeni faaliyet alanları ve yatırımlarla ilerliyor. Mersin'de düzenlenen törenle göreve başlayan Abdülhamid Han sondaj gemisi bu konudaki son hamle olmuştu.

"2 ay içinde Akdeniz'den 'enerji ihtiyacımızın karşılanmasında önemli bir coğrafya' diye söz edeceğiz"

AA'nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İnşallah 2 ay içinde 'Akdeniz başkalarının da keşfettiği gibi bizim geç kaldığımız ama keşfettikten sonra da enerji ihtiyacımızın karşılanmasında önemli bir coğrafyadır' diyeceğiz" ifadesini kullanarak bu amaçta gelinen aşamayı gözler önüne serdi.

Bakan Kirişçi, partililere seslendi

Mersin AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı Cesim Ercik ile bir araya gelen Kirişci, burada partililere hitaben yaptığı konuşmada, 2023'te yapılacak seçimlerin önemine işaret ederek, bunun milli bir mesele olduğunu dile getirdi.

"En son aldığınız gemi dünyada bir ilk"

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yerine uğurlandığını anımsatan Kirişci, şöyle konuştu:

"Yaşı müsait olmayan kardeşlerim belki hatırlayamayabilir. Bu ülkede öyle sondaj çalışması veya bu sondaj çalışmaları için bir geminin kiralanması, bunların hepsi hayaldi. Şu anda 4 tane sondaj gemimiz var. İki tane de sismik araştırma yapan gemimiz var. Bunların mülk sahibiyiz. En son aldığınız gemi dünyada bir ilk. Yedinci nesil bir gemi. Bu gemi, o günkü tören sonrası demir aldı. İnşallah hayırlı haberle 40 gün, bilemediniz 2 ay içinde biz bir duyacağız ki 'Akdeniz başkalarının da keşfettiği gibi bizim geç kaldığımız ama keşfettikten sonra da enerji ihtiyacımızın karşılanmasında önemli bir coğrafyadır.' diyeceğiz. Tıpkı Karadeniz'deki doğal gaz gibi."

Kirişci, geminin uğurlandığı törende, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerinden, Adana'da 1948 yılında keşfedilen bir kuyunun daha sonra kapatıldığı bilgisini aldığını belirtti.

Kendi enerjinizi yerlileştirmek, millileştirmek vizyonu

Adana'nın bir anda petrolle, doğalgazla anıldığını, Mersin'in Abdülhamid Han gemisine ev sahipliği yaptığını anlatan Kirişci, "Kendi enerjinizi yerlileştirmek, millileştirmek elbette önemli ama bu vizyonu kim ortaya koydu? Bu duruşu kim sergiledi? Biz, başkaları gibi kulağımızın üstüne yatıp dışarıdan gelen talimatlara 'olur efendim, baş üstüne efendim, emir anlaşılmıştır efendim' demiş olsaydık bugünkü yaşadığımız sıkıntıların pek çoğunu belki yaşamazdık ama kapı kulu olmaya devam ederdik." diye konuştu.

Tahıl koridoru

Bakan Kirişci, Türkiye'nin dünyada haysiyetli, şerefli, başı dik, sözü ve sohbeti dinlenilir bir ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin girişimleriyle Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına değinen Kirişci, "İki ülke birbirine girmiş. Adeta içinden çıkılamaz bir hal almış olan tahıl koridorunda Birleşmiş Milletler'den sonra bu işe moderatörlük, bu işe ağabeylik yapan Türkiye ve liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur." dedi.

"Mavi Vatan önemli"

"Mavi Vatan"ın önemine dikkati çeken Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu, bizim onlarla falan sınırlanacak bir ülke olmadığımızı, bölgesel bir oyuncu olmanın ötesine geçtiğimizi artık küresel bir oyuncu olduğumuzu gösteriyor. Bundan dolayı da şu 2023 seçimleri önemli. Futbolda ligden düşme vardır malumunuz. Allah muhafaza bizi ligden düşürmek isteyen çevreler var. Bizim bu 'Süper Lig'de olmamızdan, burada oyuncu olmamızdan, takımımızın bulunmasından, teknik direktörümüzün varlığından rahatsız olanlar var. Onlar olursa olsun ama biz millet olarak bunun şuurunda olmalıyız. Eksiğimiz, noksanımız yok mu? Var. Ekonomik sıkıntılarımız yok mu? Var."