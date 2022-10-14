Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Şehir Buluşmaları kapsamında bulunduğu Uşakta gündemi değerlendirerek, Ukrayna'nın tahıl gemilerinin ulaştığı noktaları artırmak için yapılacak çalışmalara değindi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Uşak'ta düzenlenen "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci burada yaptığı konuşmasında "tahıl koridorundan geçen tarım ürünlerinin fakir ülkelere gitmiyor" serzenişine karşı, ülkemiz üzerimizden fakir ülkelere geçişin sağlanacağını belirtti.

"Astana'da önemle görüşmeler yaptık"



Bakan Kirişci, programda, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nde önemli görüşmeler yaptıklarını belirtti.

"Tahıl koridorunda ürünlerin yüzde 49'u, Avrupa ülkelerine gidiyor"

Türkiye açısından uluslararası görüşmelerin büyük önem taşıdığına işaret eden Bakan Kirişci, "Malumunuz burada tahıl koridorunda yüzde 49'u, 3,7 milyon tonu Avrupa ülkelerine gidiyor. Gerek Putin'in gerekse sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği 'Bu fakir ülkelere gitmiyor.' serzenişi vardı.

Vahit Kirişci: Tahıl koridorundaki ürünlerinin fakir ülkelere geçişi sağlayacağız VİDEO







Kendi üzerimizden bu fakir ülkelere geçişi sağlayacağız



İnşallah biz kendi üzerimizden bu fakir ülkelere geçişi sağlayacağız. Bu görüşmemizdeki en büyük kazancımız tahıl koridoru adına bu. İhtiyaç sahibi ülkelerin bu ürünleri un olarak, bulgur olarak, makarna olarak tüketimleri söz konusu. O işlemlerin de Türkiye'de yapılacak olması bizim bu alandaki sanayimizi de artı yönde etkileyecek." dedi.

"Jeopolitik üstünlüğün avantajlarından tüm ülke faydalanacak"

Bakan Kirişci, doğalgaz meselesinin de ele alınan bir diğer konu olduğunu söyleyerek, doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya dağıtılacak olması sayesinde jeopolitik üstünlüğün avantajlarından tüm ülkenin faydalanacağını kaydetti.

Çiftçi Kayıt Sistemi

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet üzerinden yapılan başvurulara ilişkin soruları yanıtlayan Kirişci, "Çok şükür vatandaşlarımızın her geçen gün artan ilgisine muvaffak oluyoruz. E-Devlet üzerinden çiftçi kayıt sistemine giriş hadisesi malumunuz 1 Ekim'de yürürlüğe girdi. 2 haftalık süre zarfında 201 bin 668 giriş olmuş ve 277 bin 894 de çiftçi kayıt belgesi alınmış. Belki çiftçi olmayanlar farkında olmayabilir ama şunu söylememde yarar var; her bir üreticinin bu iş için bir 50 liralık veya 100 liralık harcaması olduğunu düşünün, 10 liralık harcama olsa 2 milyon 778 bin, 100 liralık harcama olsa bu 27 milyon liralık sadece vatandaşın maddi olarak kaybı, aracına bindi, gitti-geldi, akaryakıtı vesaire. Sağladığı konfor da çok önemli. Devletin burada personelinin evrak memuru olmak yerine bizatihi sahada tarlada, bağda, bahçede, ahırda, ağılda kümeste hizmet vermesi çok önemli."





Son 20 yılda sulanabilir tarım arazisi büyüklüğünü 7 milyon hektar

AA'nın haberine göre, sulama ve içme suyu konusunda da büyük çalışmalara imza attıklarını kaydeden Kirişci, son 20 yılda sulanabilir tarım arazisi büyüklüğünü 7 milyon hektar düzeyine getirdiklerini, barajlardaki havuzlarda şu an da 180 milyar metreküp su tutulduğunu belirtti.