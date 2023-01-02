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    Vahit Kirişci: Tarım Cebimde mobil uygulaması yerli ve milli

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci katıldığı tanıtım toplantısında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne geçen senenin yaklaşık iki katı katılım olduğunu belirtti.
    • 02.01.2023 - 10:26
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 10:48
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    Vahit Kirişci: Tarım Cebimde mobil uygulaması yerli ve milli

    Tarım üreticilerinin daha kapsamlı hizmet alabilmeleri için devreye giren "Tarım Cebimde" mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı.

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "TarımCebimde Uygulaması Tanıtım Toplantısı"na katılarak "Gelecek Tarımda, Tarım Cebimde" sloganı ile yola çıkan çalışmaları aktararak mobil uygulamanın tamamen yerli ve milli olduğunun altını çizdi.

    "Çiftçi kayıt sistemi bugün de sürüyor"

    Bakan Kirişci aktarımında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) olan kayıtların yıl sonunda tamamlandığını ancak yılın sonu gününün tatil olması nedeni ile bugün de devam edeceğini aktardı.

    Kirişci, açıklamasında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne geçen senenin yaklaşık iki katı katılım olduğunu belirtti.

    Uygulamalı tanıtım

    Bakan Kirişci, Tarım cebimde uygulamalarını tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve sisteme kayıtlı çiftçilerle birlikte uygulamalı bir şekilde aktardı.

    Vahit Kirişci: Tarım Cebimde mobil uygulaması yerli ve milli #1

    Vahit Kirişci: Tarım Cebimde mobil uygulaması yerli ve milli #2


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