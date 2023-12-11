Vali Gül duyurdu! İstanbul'da fahiş fiyatla ekmek satan 822 fırın tespit edildi İstanbul Valisi Davut Gül, kentte belirlenen fiyat dışında ekmek satışı yaptığı tespit edilen 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutulduğunu ve cezalandırılması için Ticaret Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı.

DHA

Türk halkı fahiş fiyat ve stokçulardan çok çekti..

Koronavirüs salgını, savaşlar, kur dalgalanması ve küresel piyasa hareketlerini fırsat bilen satıcılar, adeta halkın kanını emiyor.

Uzun süredir bu alanda incelemelerini sürdüren Ticaret Bakanlığı ise halkı sömüren bu firmaların adeta tepesine çöküyor.

Bu kapsamda bir çalışma da İstanbul Valiliği'nden geldi.

İstanbul Valisi Davut Gül, resmi bir dayanağı olmadan ekmeğe zam yapmaya kalkışan fırıncıların tespit edildiğini duyurdu.

Fahiş fiyatla ekmek satan 822 fırına tutanak tutuldu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gül, İstanbul'da fahiş fiyatla ekmek satan 822 fırının tespit edilerek, hazırlanan tutanakların Ticaret Bakanlığı'na iletildiğini duyurdu:

"Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz"

İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir.



Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz…

İstanbul'da ekmek 8 lira

Öte yandan kentte İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından alınan son karara göre, 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira olmuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)