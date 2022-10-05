Van Gölü suyunun çekildiği bölge, tarım alanı oldu

Erciş ilçesinde, 50 yaşındaki çiftçi Seyfullah Kasımoğlu'na ait 25 dönümlük arazi, Van Gölü suyunun çekilmesi ile yeniden ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük sodalı, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanı ile de Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nün suyu, 1992-1996 yıllarında etkili olan yağışlarla 2,5 metreye kadar yükseldi.

Bu nedenle gölün çevresindeki birçok yerleşim yeri ile tarım alanı, sular altında kaldı. Göl suyu seviyesi, 1997-2002 yıllarında ise kuraklığa bağlı olarak 3 metre kadar düştü.

Böylece daha önce sular altında kalan birçok alan, yeniden gün yüzüne çıktı. Erciş'te 30 yıllık çiftçi Seyfullah Kasımoğlu'nun 25 dönümlük arazisi de suyun çekilmesi ile tekrar görünür oldu.

"Bu yıl çekilme, diğer yıllara göre fazla"

Tapulu arazisinin 2002'den sonra tamamen gün yüzüne çıktığını ancak uzun dönem kullanamadığını belirten Seyfullah Kasımoğlu, başta flamingolar olmak üzere bölgeye onlarca kuş türünün geldiğini söyledi.

"200 ton ürün elde ettik"

Kasımbağı Mahallesi'ndeki 25 dönümlük alanda bu yıl silajlık mısır ekimi yapan Kasımoğlu, 200 ton ürün elde ettiğini belirterek, "Van Gölü'nde, son 20 yılın en büyük su çekilmesini yaşıyoruz. Göl suları çekilince bu alandaki kuşlar göç edip, başka alanlara konakladılar ve şu an hiç kuş yok. Bu yılki çekilme ise diğer yıllara göre daha fazla oldu. Ben de tapulu olan arazilerimde tarım yapıyorum ve çok iyi verim elde ettim." dedi.