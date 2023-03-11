Van'da açık oto pazarında yoğunluk! İkinci el otomobile talep Kentte ikinci el açık oto pazarından araç almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken pazarda beklenen satış hareketliliği olmadı.

İkinci el pazarında yoğunluluk devam ediyor...

Sıfır araç modelerindeki fiyatlar vatandaşları ikinci el araca yöneltiyor.

Van'ın Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarında araç piyasasındaki yüksek fiyatlar hem alıcıları ve hem de satıcıları zor durumda bırakıyor.

Düşük model araçların fiyatı yükseldi

Cumartesi gününde yoğunluk yaşanan pazarda, özellikle orta sınıf düşük model araçların fiyatı dikkat çekiyor.

Açık oto pazarında daha yüksek model araçların fiyatlarında artış olmamasına rağmen, daha düşük model araçların fiyatlarında artış yaşanıyor.

Alıcılar ve satıcılar zor durumda

Pazarda araç almak isteyen alıcılar, ‘serbest piyasa’ adı altında herkesin keyfi şekilde fiyat arttırdığını ve bunun da hem alıcıları hem de satıcıları etkilediğini söyledi.

Konuya ilişkin konuşan Rıdvan Bilir isimli vatandaş, geçtiğimiz haftalarda sattığı aracını tekrar alamadığını belirtti.

"2017 yıllarında 6-7 bin liralık araçlardı"

2017 yıllarında 6-7 bin liralık araçlardıSıfır araçların piyasaya sürülmediğini ve ikinci elde ise herkesin gelişigüzel fiyat belirlediğini ifade eden Bilir şöyle konuştu:

Kendi kafalarına göre fiyat yazdıkları için piyasa allak bullak durumdadır. Düşük model araçlar 150 bin lira olmuş. Oysa hakkı 25-30 bin lira olmalı. Bunlar 2017 yıllarında 6-7 bin liralık araçlardı.

İkinci el sıfır fiyatına ulaştı

Suphi Bağtaş isimli bir diğer vatandaş ise ikinci el araç piyasasının çok yüksek olduğunu ve neredeyse sıfır piyasasına ulaştığını kaydetti.