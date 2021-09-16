Van'da artan balık ölümleri incelemeye alındı

Bu yıl kuraklık nedeni ile çekilen sular dere ve göllerdeki balıkların toplu ölümüne neden oldu. Bunlardan biri olan Van'ın Erciş ilçesindeki Koçköprü Barajı'nda artan balık ölümleri de araştırılıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğu Koçköprü Barajı'nda incelemede bulundu.

BARAJ SUYU KURAKLIK NEDENİ İLE DÜŞTÜ

Akkuş, burada yaptığı açıklamada, barajlardaki su seviyesinde kuraklık nedeniyle önemli oranda düşüşün yaşandığının gözlendiğini söyledi.

HAVZADAKİ BALIK ÖLÜMLERİ ARTTI

Havzadaki barajlarda balık ölümlerinin arttığını vurgulayan Akkuş, şunları kaydetti:

"Eylül ayı itibarıyla bu bölgede çok ciddi ötrofikasyon yani büyük su kitlelerinde gerçekleşen alg ve plankton artışı hadisesinin olduğunu görüyoruz. Yani suya azot fosfat girdisi ile beraber burada mikro ipliksi algler saatler içerisinde çoğalarak balıkların solungaçlarını tıkıyor ve balık ölümleri gerçekleşiyor.

"TİPİK BİR ÖTROFİKASYON HADİSESİ"

Koçköprü Barajı'nda tipik bir ötrofikasyon hadisesi yaşıyoruz. Su oldukça bulanık ve oksijen seviyesi haliyle düşüyor. Binlerce balığın öldüğüne şahitlik ediyoruz. Bu sene kuraklıktan dolayı baraj göllerinde su seviyelerinde inanılmaz bir düşüş meydana geldi.

"TARİHTE HİÇ GÖRÜLMEDİĞİ KADAR SU SEVİYESİ AZALDI"

Belki de tarihinde hiç olmadığı kadar baraj göllerinde su seviyesi azaldı. Önümüzdeki aylarda yağmurla beraber umuyoruz ki tekrardan barajlara su girdisi olacak ve su seviyeleri yükselecek."

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de laboratuvar ortamında incelenmek üzere Koçköprü ile Muradiye'deki Sarımehmet barajlarından numune aldı.