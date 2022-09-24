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    Kömür pahalanınca Van'da turbo sobadan, sac sobalara geçildi

    Van’da yarım asırlık Sobacılar Çarşısı’nda imalat yapan esnaf, doğalgazın ulaşamadığı kırsalda kullanılmak üzere sac soba üretiyor.
    • 24.09.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 11:31
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    Kömür pahalanınca Van'da turbo sobadan, sac sobalara geçildi

    Van'da kışları soğuk geçer. Doğalgaz şehrin merkezine ulaştı ama kırsalda kalan haneler hala sac soba ile ısınıyor.

    Van'ın meşhur sobacılar çarşısı da kış öncesi hazırlıkları şimdiden başladı.

    Doğalgaz, sobacıların işini düşürse de yoğunluk bitmedi

    Van merkezinde son yıllarda doğalgazın yaygınlaşması soba imalatı ve tamiratı yapan esnafın işlerini yarı yarıya düşürdü. Ancak doğalgazın ulaşmadığı kırsal mahallelerde yoğun bir taleple karşılaşan esnaf, hareketli bir sezon yaşıyor.

    Vanlılar saç sobaya yöneldi - Video

    Sobacılar Çarşısı hareketlendi

    Van’da yarım asırlık Sobacılar Çarşısı’nda imalat yapan esnaf, kırsal mahallelerde soğuk ayların vazgeçilmezi olan "sac soba" üretimine başladı. Sobacılar Çarşı’nda büyük bir hareketlilik dikkat çekerken, üreticiler yoğun üretim yapıyor.

    soba

    Turbo sobadan, sac sobalara geçildi

    Kırsal mahallede yaşayan vatandaşın çetin kış aylarında vazgeçilmezi olan ve yörede "tezek sobası" ya da "kara soba" denilen sactan sobalara geçtiğimiz yıla rağbet arttı. Kömür fiyatlarındaki artış sonrası vatandaş, turbo sobadan, sac sobalara ilgi göstermeye başladı.

    soba

    Kömür fiyatı arttığı için sac sobalara dönüldü

    Konuya ilişkin konuşan soba üreticisi Cahit Coşar, normal zamanda sac sobaların bu kadar rağbet görmediğini belirtti. Kömür fiyatlarından dolayı kırsalda yaşayan vatandaşın sac sobaya yöneldiğini ifada eden Coşar, “Şu an üretim yapmaya başladık. Kasım ayında ise satışlarımız başlayacak. Soba alırken öncelikle işçiliğe bakılması lazım. Daha sonra sobanın yapım malzemesine bakılmalıdır.” dedi.

    Kömür pahalanınca Van'da turbo sobadan, sac sobalara geçildi VİDEO

    soba

    soba

    soba


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