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    Van’da turizmciler ziyaretçilerin gelmesini bekliyor

    Van'da turizm tesisleri, kentin tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini görmeye gelen turistlerin ilgisini tekrar çekmek arayışına girdi.
    • İHA
    • 16.08.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 10:19
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    Van’da turizmciler ziyaretçilerin gelmesini bekliyor

    Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar Adası, doğal güzellikleri, kamp alanları ile turistlerin ilgi odağı olan bir alan iken koronavirüs salgınından sonra daha az ziyaret edilen bir bölge oldu.

    Bu gibi nedenlerle Van’da yıllardır hizmet veren turizmciler, pandemiden olumsuz etkilerini halen yaşıyor olmaktan dertli.

    "TURİZM KORONAVİRÜSTEN OLUMSUZ ETKİLENDİ"

    Van’ın Gevaş ilçesinde 35 yıldır turizm sektöründe hizmet verdiğini ifade eden Hikmet Deniz, koronavirüs salgınından en çok turizmi etkilediğini söyledi. Yaklaşık iki yıldır işletmelerinin kapalı olduğunu belirten Deniz, “İşletmelerimizi 3-4 aydır açtık. İnşallah iyi olacak. Yabancı turist pek yok ama yerli turistler gelmeye başladı.” dedi.

    Van’da turizmciler ziyaretçilerin gelmesini bekliyor #1

    VAN'DA BU YIL SADECE 20 BİN TURİST AĞIRLANDI

    Eylül ve ekim aylarından umutlu olduğunu dile getiren Deniz, “2019 yılında yaklaşık 160 bin kişiyi adaya gönderirken, bu sene daha 20 bini aşmadık. Bu pandemi turizmi kötü etkiledi.” ifadelerini kullandı.

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    Van’da turizmciler ziyaretçilerin gelmesini bekliyor #3

    Van’da turizmciler ziyaretçilerin gelmesini bekliyor #4

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