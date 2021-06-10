Varlık barışı fırsatından yararlanmak için son 20 gün

Varlık barışı uygulamasından yararlanmak isteyenlerin, yurt dışındaki varlıklarını ekonomiye kazandırmak için 20 gün içinde bildirimde bulunması gerekiyor.

17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" ile varlık barışına yönelik yeni bir imkanın önü açılmıştı.

Buna bağlı olarak uygulamadan yararlanılması için yurt dışında bulunan varlıkların, 30 Haziran'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi ve bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde ülkeye getirilmesi gerekiyor.

AMAÇ YURT DIŞINDAKİ VARLIKLARI EKONOMİYE KAZANDIRMAK

Varlık barışı uygulamasıyla gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışında bulunan bazı varlıklarını Türkiye'ye getirerek milli ekonomiye kazandırması amaçlanıyor. Uygulamayla bu varlıkları Türkiye'ye getirenlere serbestçe tasarruf etme imkanı tanınıyor.

YURT DIŞINDA BULUNAN PARA, DÖVİZ, ALTIN, MENKUL KIYMETLER İÇİN GEÇERLİ

Varlık barışı kapsamına, yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları giriyor. Uygulamadan, yurt dışında para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı bulunan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek.

TÜRK VATANDAŞI OLMA ZORUNLULUĞU YOK

Söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmuyor. Varlıklarını yurt dışından getirenler bunlar nedeniyle herhangi bir vergi ödemeyecek.

İNCELEME YAPILMAYACAK

Ayrıca, varlık barışından yararlananlar hakkında bildirilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Yurt dışından getirilerek bildirime konu edilen varlıklar, bildirim sonrasında istenildiği gibi serbestçe kullanılabilecek. Bildirimde bulunan mükellefler, bu varlıklarıyla yatırım yapabilecekleri gibi bunları sermaye olarak da kullanabilecek.

VARLIKLAR 3 AY İÇİNDE TÜRKİYE’YE GETİRİLMELİ

Yurt dışında sahip olunan söz konusu varlıklar, Türk Lirası değeri üzerinden 30 Haziran'a kadar bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecek. Bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi gerekecek.

Bahse konu varlıkların Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi veya fiziki olarak Türkiye'ye getirilmesi halinde ülkeye getirilme şartı sağlanmış olacak.

YURT İÇİNDEKİ VARLIKLAR İÇİN DE İMKAN TANIYOR

Varlık barışı, yurt içindeki varlıkların kayıt altına alınması için de imkan sunuyor. Düzenlemeyle gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını vergi dairesine beyan ederek kanuni defter kayıtlarına alabilecek.

KANUNİ DEFTERLERDE YER ALMAYAN VARLIKLARI KAPSIYOR

Varlık barışı kapsamına, kanuni defterlerde yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar giriyor.

Uygulamadan, Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları bulunan mükellefler yararlanabilecek. Düzenlemeye göre, uygulamadan yararlanabilmesi için gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olunması, yurt içinde bulunan varlıkların 17 Kasım 2020 itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almaması şartı aranıyor.

Varlık barışından yararlanacak mükellefler, yurt içindeki varlıkları nedeniyle herhangi bir vergi ödemeyecek. Ayrıca bildirilen varlıklar nedeniyle mükelleflere vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Mükellefler, bildirilen varlıklar nedeniyle gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacak ve bu varlıklar şirketler açısından da dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmayacak. Yurt içinde bildirime konu edilen varlıklar, bildirim sonrasında istenildiği gibi serbestçe kullanılabilecek. Bildirimde bulunan mükellefler bu varlıklarıyla yatırım yapabilecekleri gibi sermaye olarak da kullanabilecekler.

VARLIKLARIN ORTAKLARA DAĞITILMASI DURUMUNDA KÂR DAĞITIMINA VERGİ YOK

İstenilmesi halinde şirketlere konulan bu varlıklar serbestçe işletmeden çekilebilecek. Bu varlıkların ortaklara dağıtılması durumunda da kâr dağıtımına bağlı vergi alınmayacak.

Bildirime konu varlıklardan taşınmaz dışındakilerin banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekiyor. Varlıkların banka veya aracı kurumlara yatırılarak ispatlanması, banka ve aracı kurumlarca düzenlenmesi zorunlu belgelerle tevsik edilmesi şartı bulunuyor.

BAŞVURULAR VERGİ DAİRELERİNE

Yurt içinde bulunan varlıkların, bildirim formu ile Türk Lirası değeri üzerinden 30 Haziran'a kadar vergi dairelerine bildirilmesi gerekiyor. Başvurular, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılacak. Bu bildirimler elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek.