Varlık Barışı'nda sona geliniyor

Kamuoyunda "Varlık Barışı" olarak bilinen yurt dışındaki varlıkların inceleme yapılmadan ülkeye getirilmesi uygulaması 31 Aralık'ta sona erecek.

Hem yurt dışında hem de yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Varlık Barışı düzenlemesine başvuru için süre azaldı.

31 ARALIK'A KADAR SÜRE VAR

Yurt dışındaki varlıklarını 31 Aralık'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmayacak.

Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

VARLIKLARIN, BİLDİRİMDEN İTİBAREN 3 AY İÇİNDE TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ ŞART

Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.

TÜRKİYE'DE BULUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİMİNİ DE KAPSIYOR

Uygulamadan, Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan, para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar da 30 Haziran'a kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecek.

BİLDİRİMLERDE VARLIKLARIN TÜRK LİRASI KARŞILIĞI BEDELLERİ ESAS ALINACAK

Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka veya aracı kurumlara gerekse yurt içinde bulunan varlıkların vergi dairelerine bildirilmesinde, Türk Lirası cinsinden para itibari (nominal) değeriyle, altın rayiç bedeliyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla hesaplanacak. Bildirimlerde söz konusu varlıkların Türk Lirası karşılığı bedelleri esas alınacak.