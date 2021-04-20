VeChain (VET) nedir, ne kadar? VeChain (VET) hakkında merak edilenler..

VeChain (VET) nedir, ne kadar? VeChain (VET) hakkında merak edilenler..

VeChain ağının yerel tokenı olan VET; transfer işlemlerinde, akıllı sözleşmelerde ve çeşitli finansal konularda ekosistemde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Peki, VeChain (VET) nedir, ne kadar?

VeChain, biri VET diğeri ise VTHO olmak üzere iki farklı tokena sahiptir. VeChain (VET), bağımsız olarak çalışan yarı merkezi yapıda sunulan bir blockchain tabanlı kripto varlıktır.

İlk olarak 2015 yılında ortaya çıkan ve Çin hükümeti ve endüstrisi ile güçlü bir bağa sahip olan VeChain VET tokenı, VeChainThor blockchaini üzerinden finansal işlemlere olanak sağıyor.

VET sahipleri, VeChainThor üzerinde kullanmak üzere VTHO oluşturabilmektedir. VeChain yönetimi Singapur’da bulunsa da şirket Sunny Lu adında Çinli bir iş insanına aittir. VeChain varlıklarını kullanan şirketler arasında Renault, Walmart Çin gibi şirketler de yer alıyor.

Peki, VeChain (VET) nedir? VeChain (VET) ne kadar? İşte detaylar...

VECHAİN (VET) NEDİR?

VeChain (VET), bir otoriteden bağımsız olarak çalışan ve yarı merkezi yapıda bir Blockchain ağıdır. Şeffaf, erişilebilir, gözlemlenebilir ve güvenilir bir ekosistem olmasından dolayı ön plana çıkmaktadır.

VeChain’in borsalarda işlem gören kripto parası VeChain (VET), 2017 yılının Temmuz ayında, merkezi Singapur’da bulunan ve kar amacı gütmeyen VeChain Vakfı tarafından herhangi bir ürünün tedarik zincirinde oluşan kayıp, hata ve hasar gibi sorunları ortadan kaldırmak amacıyla kurulmuştur.

VeChain (VET) sahtecilik ve çalıntı gibi olaylara karşı geliştirdiği akıllı koruma sistemi ile otomotiv, petrol, ilaç, gaz, maden gibi sektörlerde faaliyet gösteren lüks markaların ilgi odağı haline gelmiştir.

Kısa sürede güçlü ortaklıklar kurarak adından söz ettirmeyi başarmıştır. VeChain; PwC, DNVGL ve BMW gibi kendi sektörlerinde lider konumunda sayılan şirketler tarafından desteklenmektedir.

VECHAİN (VET) NE KADAR?

Güne $0,2386 ile başlayan VeChain (VET), 20 Nisan itibarıyla %13,34 azalışla $0,2283 seviyesinde işlem görüyor.

VeChain (VET), 23 Mart tarihinde $0,0803 ile son bir ayın en düşük, 17 Nisan tarihinde ise $0,2521 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

1 VeChain $0,2283 ve ₺1,8468'ye karşılık gelmektedir.