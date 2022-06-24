Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, memur maaşlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacağını bildirdi.

Memur ve emeklilerinin zammı temmuz ayında yapılacak. 6 aylık enflasyon farkına toplu sözleşme zammı eklenerek yapılacak zamla ilgili farklı bir senaryo uygulanacak mı merak konusuydu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye KAMU-SEN'in toplantısında yaptığı konuşmada, temmuzdaki düzenlemelerin kamu çalışanlarına nefes aldıracağını bildirerek, maaşlara enflasyonun üzerinde zam yapılacağını belirtti.

"Memura enflasyon farkının üzerinde zam"

Bakan Vedat Bilgin, kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağını belirterek "Ne gerçekleşirse gerçekleşsin enflasyonun üzerinde, kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız." dedi.

Vedat Bilgin: Enflasyonun üzerinde zam yapacağız VİDEO



"Asgari ücret önümüzdeki hafta açıklanacak"

Bilgin, asgari ücretle görüşmelerin sürdüğünü, önümüzdeki hafta açıklama yapılacağını kaydetti.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Biz yüzde 50'nin üzerinde asgari ücreti artırdık. Aralık sonu yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu. Bunun işsizliğe neden olacağı iddia edildi ama öyle olmadı. Biz ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla destekledik. 3600 ek gösterge meselesini bütün çalışanlara ve gruplara yaydık. 5,3 milyon kamu çalışanı bu düzenleme ile ek haklara sahip oldu.



Temmuzda yapacağımız düzenlemeler kamu çalışanlarımıza nefes aldıracak. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40 ne gerçekleşirse üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız."