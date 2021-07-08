Vedat Bilgin: Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin nakdi ücret desteği ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Bakan Bilgin, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler." açıklamasında bulundu