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    Vedat Bilgin: Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapıyoruz

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin nakdi ücret desteği ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.07.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 12:24
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    Vedat Bilgin: Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapıyoruz

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

    Bakan Bilgin, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler." açıklamasında bulundu

    Vedat Bilgin: Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz da yapıyoruz #1

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