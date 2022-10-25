Vedat Bilgin: Sözleşmeliye kadro kapsamı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sözleşmeliye kadro için kapsamın belli olduğuna dair açıklamada bulundu. Buna göre düzenlemede sadece 4B'liler olacak ve düzenleme son şeklini bu hafta olacak

Çalışma hayatında pek çok yeniliğin konuşulduğu ve uzun süreden bu yana gelen soruların çözüme kavuşturulmaya çalıştığı bir sürece girildi.

Bir yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu çözümü için gün sayarken, kamu kesiminde sözleşmeli olanların kadroya geçmesi için de formüller üretiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce sözleşmeliye kadro meselesinin çözüleceğini belirtmişti.

"Düzenlemede sadece 4B'liler yer alacak"

Bakan Bilgin, şimdi de "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak." şeklinde açıklama yaptı.

"Düzenleme bu hafta son şeklini alacak"

Bilgin açıklamasında, düzenlemenin bu hafta son şeklini alacağını söyleyerek, "Şu anda önceliğimiz sözleşmeli personel. Önümüzde dosyalar var ve bunları dosya dosya olarak çözüyoruz. Diğer düzenlemeler de peyderpey gündeme gelecek. Bu kapsamda sadece kamuda çalışan 4B'liler olacak. Çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta son şeklini vereceğiz." dedi.

"Çalışma tamamlanınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak"

Bakan Bilgin, çalışmanın tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapılacağını aktardı.

"Kurumlarda özel durumda olan sözleşmeliler kapsamda değil"

Taşeron işçilerin ne zaman kadroya geçeceği merak ediliyordu. A Haber'in sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, "Taşeron düzenlemesi ile birlikte mi ele alınacak?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Şu an öncelik sözleşmeli personel düzenlemesi. Biliyorsunuz dosya dosya açıyoruz. Şu an sözleşmelilerle ilgili dosya önümüzde. Sonra diğerleri ele alınacak. Bu kapsamın içerisinde sadece kamuda çalışan 4B’liler var. Kurumlarda özel durumda olan sözleşmeliler de bulunuyor. Onlar kapsamda olmayacak." dedi.

4B'liler kimler

Çalışanlar için sigorta kolları var. Bu sigorta kolları, kişilerin çeşitli sosyal hizmetlerden nasıl yararlanacaklarını belirliyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesi uyarınca kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle yürütülüyor.

Bu kapsamda sözleşmeli personel, kamu kurum ve kuruluşlarında esas olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b maddesi ile özel teşkilat yasalarında yer alan hükümler kapsamında istihdam ediliyor.

4/B olarak tanımlanan personelin mali, sosyal ve özlük hakları çalıştıkları birim, kurum ve kuruluşlara göre farklılık gösteriyor.

4/B'li personel, kendisiyle aynı işi yapan bir memura göre düşük ücret alıyor, maaşından daha fazla vergi kesintisi yapılıyor, yer değiştirme ve tayin hakkı bulunmuyor, istifa etmesi durumunda geri dönme hakkı verilmiyor, kullanamadığı yıllık izinleri sonraki yıla devredilmiyor, hasta olması durumunda aylıksız izin hakkı bulunmuyor.