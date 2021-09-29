Vedat Bilgin: Türkiye yüzde 10 büyüyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin ekonomik büyüme tahminini değiştirdiğini ve Türkiye’nin yıl sonunda yüzde 10 büyüyeceğini iletti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, TCDD'ye ait konferans salonunda "Omuz Omuza 165 Yıl-Demiryolu İşçi Buluşması" gerçekleştirildi.

Buluşmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin geçmişinde sorgulanan sanayileşmeyi aştığını ve gelecekteki büyümesinin öngörülerin üzerinde olacağını aktardı.

“GEÇMİŞTE TÜRKİYE'NİN SANAYİLEŞMEDE GEÇ KALMASININ SEBEPLERİ SIKÇA SORGULANIRDI”

Akademik olarak görev yaptığı dönemde Türkiye'nin sanayileşmede geç kalmasının sebeplerini sıkça sorguladığını söyleyen Bakan Bilgin, “Ben akademik olarak Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde çalışırken demir yolları ile ilgili ilgilenmemin sebebi şuydu; Türkiye neden sanayileşemiyor? Türkiye neden sanayileşmede gecikti?

"DEMİR YOLLARININ ÖNEMİNİ GÖRDÜM DEMİR YOLLARI İLE KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİYİ TARTIŞTIM"

Bunu araştırırken demir yollarının önemini gördüm ve 10 tane kitap varsa Türkçede demir yolları ilgili sanırım 5 tanesinde benim imzam vardır. Dolayısıyla demir yolları ile kalkınma arasındaki ilişkiyi tartıştım. Bunu çeşitli tezlerde ileri sürdüm ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani demir yollarına biz imparatorluk döneminde 20 yıl önce girseydik imparatorluğun büyük bir coğrafyası bugün hala Türkiye'nin bir parçasıydı. Buna inanıyorum. Çünkü demir yolları sanayi çağının taşıyıcısıdır, lokomotifidir. Demir yolu olmadan sanayi devrimi gerçekleşemez. Bizde bu gecikmenin en önemli sebeplerinden birisi de budur.” ifadelerini kullandı.

“ULUSLARARASI KURULUŞLAR TÜRKİYE'YE KARŞI YÜRÜTÜLEN PROJENİN PARÇASI OLARAK NEGATİF AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞLARDI”

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminlerini yükseltmesini de değerlendiren Bakan Bilgin, “Bugün Standard&Poor's Türkiye'nin büyüme rakamlarını, tahminlerini değiştirdi. Yüzde 4 olan tahminlerinin yüzde 8'i aşacağını açıklamış. Daha önce IMF değiştirdi bu rakamı, ondan önce Fitch değiştirdi. Bütün uluslararası kuruluşlar Türkiye'ye karşı yürütülen projenin bir parçası olarak negatif açıklamalarda bulunmuşlardı. Hepsi pişman oldular, hepsi yalancı çıktılar. Çok geçmeden hepsi değiştirdiler rakamları.

TÜRKİYE YÜZDE 10 BÜYÜYECEK

Ben onların daha da değiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu yılın sonunda Türkiye yüzde 10 büyüyecek. Bunu da tesadüfen söylemiyorum.” dedi.