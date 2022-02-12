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- Vedat Bilgin'den, 3600 ek gösterge mesajı
Vedat Bilgin'den, 3600 ek gösterge mesajı
Bilgin, "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada müzakere edeceğiz" dedi.
- AA & Ensonhaber
- 12.02.2022 - 13:49
- Güncelleme : 12.02.2022 - 13:56
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle önemli bir açıklamada bulundu.
Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, düzenlemenin 2022'nin ilk 6 ayında Meclis'e intikal ettirileceğini belirterek, "Meclis'teki süre birlikte değerlendirildiği zaman yılın sonuna kalmadan biteceğini düşünüyorum." demişti.
3600 EK GÖSTERGE GELECEK HAFTA MÜZAKERE EDİLECEK
Son açıklamasında Bilgin, "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600 ek göstergeyi) müzakere edeceğiz, 3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz." bilgisini paylaştı.
Ayrıntılar gelecek...