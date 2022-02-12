Vedat Bilgin'den, 3600 ek gösterge mesajı

Bilgin, "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada müzakere edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle önemli bir açıklamada bulundu.

Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, düzenlemenin 2022'nin ilk 6 ayında Meclis'e intikal ettirileceğini belirterek, "Meclis'teki süre birlikte değerlendirildiği zaman yılın sonuna kalmadan biteceğini düşünüyorum." demişti.

3600 EK GÖSTERGE GELECEK HAFTA MÜZAKERE EDİLECEK

Son açıklamasında Bilgin, "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600 ek göstergeyi) müzakere edeceğiz, 3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz." bilgisini paylaştı.

Ayrıntılar gelecek...