Euro
15.33
-0.84%
Dolar
13.50
-0.09%
Altın
808.16
1.80%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
575.266
-2.47%
BTXN Coin
37.61
0.80%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Vedat Bilgin'den, 3600 ek gösterge mesajı

    Bilgin, "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada müzakere edeceğiz" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.02.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 13:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vedat Bilgin'den, 3600 ek gösterge mesajı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle önemli bir açıklamada bulundu.

    Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, düzenlemenin 2022'nin ilk 6 ayında Meclis'e intikal ettirileceğini belirterek, "Meclis'teki süre birlikte değerlendirildiği zaman yılın sonuna kalmadan biteceğini düşünüyorum." demişti.

    3600 EK GÖSTERGE GELECEK HAFTA MÜZAKERE EDİLECEK

    Son açıklamasında Bilgin, "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600 ek göstergeyi) müzakere edeceğiz, 3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz." bilgisini paylaştı.

    Ayrıntılar gelecek...

    Vedat Bilgin den, 3600 ek gösterge mesajı #1


    Görüş Bildir