Vedat Bilgin'den asgari ücrete ara zam açıklaması Katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında yapılacak ara zamda 500 dolarlık alım gücünün korunması gerektiğini söyledi.

ensonhaber.com

2023 yılı ilk 6 ayında geçerli olacak net asgari ücret, 8 bin 500 TL olarak belirlendi.

Milyonlarca vatandaşa nefes olan yeni ücretin ardından memur ve emekli zammı için de çalışmalar yapıldı.

Bunun üzerine gözler bir kez daha asgari ücrete çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara zam açıklamasının ardından milyonlarca çalışan temmuz ayında yapılacak zammı merak ediyor.

Konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarında ocak ayında yapılan tarihi artışın temmuzda da yapılacağı belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni bir açıklama geldi.

"Asgari ücrete ara zam ne kadar olur"

Habertürk canlı yayınına katılan Bakan Bilgin, Kübra Par ve Kemal Öztürk'ün konuğu oldu.

Kübra Par'ın "Asgari ücrete ara zam ne kadar olur?" sorusunu yanıtlayan Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"500 dolara tekabül eden bir alım gücünün Türkiye'nin asgari ücrette korunması önemli"

Asgari ücretin belirlenme sürecinde bizim yasal prosedürümüz var. Öncelikle Asgari Ücret Komisyonu diye bir komisyonumuz var. Bu komisyon kararları veriyor. Biz buna göre değerlendiriyoruz. Şimdi benim buradan bir rakam açıklamam doğru olmaz.



Ama şunu söylüyorum, 500 dolara tekabül eden bir alım gücünün Türkiye'nin asgari ücrette korumasının, sadece asgari ücretliler için değil diğer ücretli çalışanların yukarıya doğru belirlenmesi konusunda da önemli.

"Akılda kalsın diye 500 dolar diyorum, ona endekslemek istemiyorum"